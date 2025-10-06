Skandalas Ukrainoje: visuomenę papiktino katino „mobilizacija“

Kas nutiko?
Pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose pasklido vaizdo įrašas, kuriame du vyrai karinėmis uniformomis sustoja vienoje iš gatvių. Vaizduose matyti, kad vienas iš jų priartėja prie katės, kuri tuo metu vaikščiojo gatve, ir paima ją į automobilį. Po to vyrai išvažiuoja iš įvykio vietos.
Šis vaizdo įrašas iš karto sukėlė daug komentarų. Tarp jų buvo ir pašiepiančių, kad tariamai buvo „mobilizuotas“ katinas.
Rusijos propagandos įtaka – formuojamas neigiamas TKC įvaizdis
Ši institucija mano, kad tai, jog dėl katės pagrobimo iš karto buvo apkaltinti teritoriniai komplektavimo centrai (TKC), rodo rimtą visuomenės pasaulėžiūros trūkumą ir yra priešiškos propagandos rezultatas.
„Tai reiškia, kad priešiška propaganda pasiekė pagrindinį tikslą – suteršti mūsų pasipriešinimo rusams šerdį, apšmeižti tuos, kurie komplektuoja mūsų kariuomenę ir užtikrina okupacinio puolimo sulaikymą. Tai blogiausia, kas galėjo nutikti“, – teigiama pareiškime.
TKC pranešime pažymėjo, kad po mobilizacijos paskelbimo Kremliaus žiniasklaidos mašina pradėjo diskredituoti šią instituciją. Priešas „įsijungė visu pajėgumu“ ir sąmoningai formuoja neigiamą naratyvą prieš tuos, kurie užtikrina šalies gynybą.
Autoriai pabrėžia, kad žmonių išvaizda vaizdo įraše su katinu neatitinka TKC uniformos.
„Kaip apsirengę kariai vaizdo įraše su katinu? Kokią uniformą jie dėvi? Abu dėvi kovinę aprangą. O kokią uniformą dėvi TKC? Ar kas nors bent kartą matė perspėjimo grupę kovine apranga? Ne. Nes tai tiesiog neįmanoma! TKC įstatai tiesiog nenumato tokios uniformos kaip koviniai marškiniai“, – pažymėjo jie.
Kreipimesi taip pat pažymima, kad neapykanta TKC yra išskirtinai priešiškas naratyvas, kuris priešina visuomenę ir griauna pasitikėjimą tais, kurie „formuoja mūsų kariuomenę“ ir „pradeda pasipriešinimą ir kovą su priešu“.
„Taigi, kas su mumis atsitiko, ukrainiečiai? Kas ir kada mus suklaidino? Kas mus suskaldė ir privertė nekęsti tų, kurie užtikrina mūsų šalies gynybą? Priešas“, – rašo TKC.
Katinas atsirado – grobėjai ne TKC darbuotojai
Vėliau socialiniuose tinkluose pasirodė informacija, kad katinas, vardu Murčikas, iš tiesų buvo pagrobtas ne TKC darbuotojų. Nepatvirtintais duomenimis, tai buvo Ukrainos kariai, sumanę taip pradžiuginti savo bendražygio vaiką.
Iš pradžių jie ketino paimti gyvūną iš prieglaudos, tačiau dėl alkoholio poveikio nusprendė „paspartinti procesą“ ir pasiėmė pakelėje pastebėtą gyvūną.
Murčikas jau grąžintas savininkei, bet prieš tai grobėjai tariamai reikalavo ištrinti daug triukšmo sukėlusį vaizdo įrašą, pažymima „Nexta“.
