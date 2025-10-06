Dėl dronų atakos Rusijoje buvo uždaryti 8 oro uostai

Nors pati Rusijos žiniasklaida oro uostų veiklos stabdymo priežasties nenurodo, žinoma, kad daugelyje Rusijos regionų buvo paskelbta apie dronų atakų grėsmę. Taip pat Rusijos „Telegram“ kanalai pranešė apie sprogimus virš Riazanės, Dzeržinsko, Nižnij Novgorodo, Tuapsės ir Sočio apylinkėse.
Dronai taip pat atakavo Maskvos sritį. Apie Maskvos link skridusio drono numušimą pranešė Rusijos sostinės meras Sergejus Sobianinas.
Iš vietinių „Telegram“ kanalų pranešimų žinoma, kad buvo užpulti energetikos objektai Belgorodo ir Briansko srityse, naftos bazė Feodosijoje Kryme, Sverdlovo gamykla Dzeržinske – vienoje didžiausių Rusijos pramoninių sprogmenų gamintojų.
Ryte Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naktį jų oro gynybos pajėgos tariamai perėmė ir sunaikino 251 ukrainietišką droną. Tai buvo viena didžiausių Kyjivo atsakomųjų atakų prieš savo kaimynę nuo tada, kai Maskva prieš daugiau nei trejus metus pradėjo invaziją.
Daugiausia buvo numušta virš Juodosios jūros – 61 dronas. Be to, okupuotame Kryme buvo sunaikinta 40 dronų, Kursko srityje – 34, Belgorodo srityje – 30, Nižnij Novgorodo srityje – 20.
