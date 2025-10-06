Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kyjivas surengė vieną didžiausių atsakomųjų atakų prieš Rusiją

2025-10-06 08:58 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-06 08:58

Rusijos gynybos ministerija pirmadienį pareiškė, kad naktį numušė 251 Ukrainos bepilotį orlaivį. Tai buvo viena didžiausių Kyjivo atsakomųjų atakų prieš savo kaimynę nuo tada, kai Maskva prieš daugiau nei trejus metus pradėjo invaziją.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Rusijos gynybos ministerija pirmadienį pareiškė, kad naktį numušė 251 Ukrainos bepilotį orlaivį. Tai buvo viena didžiausių Kyjivo atsakomųjų atakų prieš savo kaimynę nuo tada, kai Maskva prieš daugiau nei trejus metus pradėjo invaziją.

REKLAMA
4

„Per praėjusią naktį oro gynybos perspėjimo sistemos perėmė ir sunaikino 251 Ukrainos fiksuoto sparno nepilotuojamą orlaivį“, – tinkle „Telegram“ parašė ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, Rusijos pajėgos 40 bepiločių numušė virš Krymo, kurį Rusija 2014 m. aneksavo, o 62 – virš Juodosios jūros. Dar dešimtys, be kita ko, buvo numušti virš Kursko ir Belgorodo regionų, tvirtino ministerija.

REKLAMA
REKLAMA

Kryme po dronų atakos užsidegė naftos bazė

Naktį į pirmadienį dronai atakavo laikinai okupuotą Feodosijos miestą Kryme. Išpuolio metu vietinėje naftos bazėje kilo galingas gaisras, praneša vietos žiniasklaida.

REKLAMA

„Telegram“ kanalas „Krymo vėjas“ pranešė, kad Feodosijoje yra dronas pataikė į naftos bazę. Kanalo duomenimis, dėl smūgio į Feodosijos naftos terminalą sprogo degalų rezervuaras, galingo gaisro liepsnos matomos dešimčių kilometrų atstumu.

Vykdydama visapusišką invaziją, pradėtą 2022 m. vasario mėnesį, Rusija nuolat rengia bepiločių orlaivių ir raketų atakas, ypač taikydamasi į Ukrainos energetikos tinklus. Ukraina vis dažniau atsako nuosavais smūgiais, nukreiptais į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Džiaugiuosi
Džiaugiuosi
2025-10-06 09:07
Puiku, daugiau orkų grabe
Atsakyti
Valio
Valio
2025-10-06 09:16
Šaunuoliai ukrainiečiai! Slava Ukraini!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų