Kyjivas surengė vieną didžiausių atsakomųjų atakų prieš Rusiją

„Per praėjusią naktį oro gynybos perspėjimo sistemos perėmė ir sunaikino 251 Ukrainos fiksuoto sparno nepilotuojamą orlaivį“, – tinkle „Telegram“ parašė ministerija.
Pasak jos, Rusijos pajėgos 40 bepiločių numušė virš Krymo, kurį Rusija 2014 m. aneksavo, o 62 – virš Juodosios jūros. Dar dešimtys, be kita ko, buvo numušti virš Kursko ir Belgorodo regionų, tvirtino ministerija.
Kryme po dronų atakos užsidegė naftos bazė
Naktį į pirmadienį dronai atakavo laikinai okupuotą Feodosijos miestą Kryme. Išpuolio metu vietinėje naftos bazėje kilo galingas gaisras, praneša vietos žiniasklaida.
Brucia un deposito di carburanti a Feodosia, in Crimea. pic.twitter.com/v47vwvTiyv— Lunacharsky (@silupescu) October 6, 2025
„Telegram“ kanalas „Krymo vėjas“ pranešė, kad Feodosijoje yra dronas pataikė į naftos bazę. Kanalo duomenimis, dėl smūgio į Feodosijos naftos terminalą sprogo degalų rezervuaras, galingo gaisro liepsnos matomos dešimčių kilometrų atstumu.
Vykdydama visapusišką invaziją, pradėtą 2022 m. vasario mėnesį, Rusija nuolat rengia bepiločių orlaivių ir raketų atakas, ypač taikydamasi į Ukrainos energetikos tinklus. Ukraina vis dažniau atsako nuosavais smūgiais, nukreiptais į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą.
