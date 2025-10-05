Rusijos dronai pataikė į automobilius Charkivo rajone: žuvo du vyrai, sužeista savanorė

Apie tai pranešė Charkivo regiono prokuratūra.
„Tyrimo duomenimis, spalio 5 d. apie 12 val. Rusijos dronas – kaip manoma, „Molniya“ – pataikė į automobilį, važiavusį keliu Kupjansko rajone. 37 metų savanorė, vairavusi automobilį, sužeista“, – teigiama pranešime.
Vėliau tą dieną, apie 14 val., FPV dronas smogė kitam automobiliui Kolodiažyno kaime, taip pat Kupjansko rajone. Žuvo du vyrai, 50 ir 35 metų amžiaus.
Charkivo srities Kupjansko rajono prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimų karo nusikaltimų.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 4 d. apie 11.40 val. Rusijos pajėgos apšaudė Husynkos kaimą Kupjansko rajone, žuvo 57 metų moteris.
