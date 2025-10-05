Per rusų smūgį Lvivo regione žuvo keturių asmenų šeima – tarp jų ir 15-metė mergaitė

„Lvivo regione, Lapajivkos kaime priešo smūgiu buvo sunaikintas gyvenamasis namas. Smūgio vietoje žuvo keturių asmenų šeima, tarp jų ir 15-metė mergaitė“, – teigiama Lvivo regiono prokuratūros pranešime tinkle „Facebook“.
Prokuratūros duomenimis, kitas šeimos narys, taip pat du kaimyninių namų gyventojai, patyrę įvairaus sunkumo sužalojimus, buvo paguldyti į ligoninę. Kitiems trims nukentėjusiems medicinos pagalba suteikta vietoje.
Lvive ir aplinkiniuose rajonuose taip pat užfiksuota keletas smūgių pramonės ir energetikos objektams.
„Buvo apgadinti gamybos ir sandėliavimo objektai, garažai, degalinė ir energetikos infrastruktūros objektai. Atskiras gaisras kilo vienoje iš regiono dujų saugyklų“, – pridūrė prokuratūra.
Įvykio vietoje dirba teisėsaugos pareigūnai. Tyrime dalyvauja teismo medicinos, sprogmenų neutralizavimo ir teismo ekspertai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalį (karų įstatymų ir papročių pažeidimas, dėl kurio žuvo žmonės).
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, dėl kombinuoto Rusijos raketų ir dronų išpuolio Lvivo regione žuvo keturi žmonės, keturi buvo sužeisti.
