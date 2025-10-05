Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per rusų smūgį Lvivo regione žuvo keturių asmenų šeima – tarp jų ir 15-metė mergaitė

2025-10-05 15:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-05 15:35

Rusijos smūgiai Lvivo regiono Lapajivkos kaime pražudė keturių asmenų šeimą, tarp jų ir 15-metę mergaitę, praneša „Ukrinform“.

Rusijos raketų ataka Lvive (nuotr. SCANPIX)

Rusijos smūgiai Lvivo regiono Lapajivkos kaime pražudė keturių asmenų šeimą, tarp jų ir 15-metę mergaitę, praneša „Ukrinform“.

„Lvivo regione, Lapajivkos kaime priešo smūgiu buvo sunaikintas gyvenamasis namas. Smūgio vietoje žuvo keturių asmenų šeima, tarp jų ir 15-metė mergaitė“, – teigiama Lvivo regiono prokuratūros pranešime tinkle „Facebook“.

Prokuratūros duomenimis, kitas šeimos narys, taip pat du kaimyninių namų gyventojai, patyrę įvairaus sunkumo sužalojimus, buvo paguldyti į ligoninę. Kitiems trims nukentėjusiems medicinos pagalba suteikta vietoje.

Lvive ir aplinkiniuose rajonuose taip pat užfiksuota keletas smūgių pramonės ir energetikos objektams.

„Buvo apgadinti gamybos ir sandėliavimo objektai, garažai, degalinė ir energetikos infrastruktūros objektai. Atskiras gaisras kilo vienoje iš regiono dujų saugyklų“, – pridūrė prokuratūra.

Įvykio vietoje dirba teisėsaugos pareigūnai. Tyrime dalyvauja teismo medicinos, sprogmenų neutralizavimo ir teismo ekspertai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalį (karų įstatymų ir papročių pažeidimas, dėl kurio žuvo žmonės).

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, dėl kombinuoto Rusijos raketų ir dronų išpuolio Lvivo regione žuvo keturi žmonės, keturi buvo sužeisti.

2025-10-05 15:51
Kaip jie čia kukliai apie patirtus nuostolius.Jutubas pilnas ukrainiečių pranešimų ir vaizdų,ko anksčiau nebūdabo,yra ir oficialus rytinis pranešimas...sunaikinta naftos bazė,didesnė Lvovo dalis be elektros ir vandens,kaip rašo Lvovo meras,atstatymas gali užtrukti kelias savaites,sunaikinti sandėliai su NATO atsiųsta karine technika,ginkluote ir t.t.
Provokacija?
Provokacija?
2025-10-05 15:47
Anksti ryte buvo informacija,kad nenukentėjo nei vienas žmogus,ir tik dabar suderinus ,o gal ir kažkam nukritus pranešta,kad žuvo žmonės
Irako invazijos metu
Irako invazijos metu
2025-10-05 16:08
Irakiečiai net nesipriešino .. gynybos aljansas NATO sugebėjo nužudyti virš 600 tūkstančių civilių ...ir visi tyli tipo taip turi buti
Skaityti visus komentarus (30)
