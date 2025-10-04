Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
25
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Ukraina reikalauja griežtų sankcijų Rusijai už išpuolį prieš keleivinį traukinį

2025-10-04 17:29 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-10-04 17:29

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha reikalauja griežtų sankcijų Rusijai po to, kai ši dronais smogė Šostkos traukinių stočiai ir maršrutu Šostka–Kyjivas važiavusiam keleiviniam traukiniui.

Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha reikalauja griežtų sankcijų Rusijai po to, kai ši dronais smogė Šostkos traukinių stočiai ir maršrutu Šostka–Kyjivas važiavusiam keleiviniam traukiniui.

REKLAMA
25

Žinutėje socialiniame tinkle „X“ ministras pabrėžė, kad Rusija piktybiškai atakavo keleivinį traukinį, o po pirmojo smūgio buvo ir antrasis.

„Tai viena barbariškiausių rusų taktikų – taip vadinamas dvigubas smūgis. Antrasis būna nukreiptas prieš gelbėtojus ir evakuojamus žmones. Rusų teroristams reikia griežto atsako už tyčinį ir žiaurų terorizmą prieš civilius“, – teigė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak Ukrainos diplomatijos vadovo, vien žodžiais reaguoti neužtenka.

„Naujos žlugdančios sankcijos. Naujas Ukrainos sustiprinimas. Tai galima padaryti ir tai reikia padaryti, kad Rusijai šis karas kainuotų daugiau“, – teigė ministras.

Naujausią smūgį, kurio taikiniu tapo Šostkos stotis Sumų srityje, V. Zelenskis pavadino „žvėrišku“.

„Kol kas žinome apie mažiausiai 30 aukų“, įskaitant keleivius ir geležinkelio darbuotojus, sakė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Telegram)
Rusai subombardavo stotį ir į Kyjivą vykusį traukinį (30)
„Pagaliau grįžo namo“: Ukraina susigrąžino 185 savo gynėjus (nuotr. Telegram)
„Pagaliau grįžo namo“: Ukraina susigrąžino 185 savo gynėjus (5)
Po Rusijos smūgių – tamsa keliuose Ukrainos regionuose (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Po Rusijos smūgių – tamsa keliuose Ukrainos regionuose (365)
Danijos vėliava (pixabay.com)
Ukraina siunčia kovos su dronais komandą į Daniją pasidalyti patirtimi (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų