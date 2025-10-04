Ukraina reikalauja griežtų sankcijų Rusijai už išpuolį prieš keleivinį traukinį

Žinutėje socialiniame tinkle „X“ ministras pabrėžė, kad Rusija piktybiškai atakavo keleivinį traukinį, o po pirmojo smūgio buvo ir antrasis.
„Tai viena barbariškiausių rusų taktikų – taip vadinamas dvigubas smūgis. Antrasis būna nukreiptas prieš gelbėtojus ir evakuojamus žmones. Rusų teroristams reikia griežto atsako už tyčinį ir žiaurų terorizmą prieš civilius“, – teigė jis.
Pasak Ukrainos diplomatijos vadovo, vien žodžiais reaguoti neužtenka.
„Naujos žlugdančios sankcijos. Naujas Ukrainos sustiprinimas. Tai galima padaryti ir tai reikia padaryti, kad Rusijai šis karas kainuotų daugiau“, – teigė ministras.
Naujausią smūgį, kurio taikiniu tapo Šostkos stotis Sumų srityje, V. Zelenskis pavadino „žvėrišku“.
„Kol kas žinome apie mažiausiai 30 aukų“, įskaitant keleivius ir geležinkelio darbuotojus, sakė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!