Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai netoli Sankt Peterburgo

Apie tai paskelbė kanalas „Astra“ socialinėje platformoje „Telegram“.
Įvykio liudininkų nufilmuotuose vaizdo įrašuose matyti iš naftos perdirbimo gamyklos kylančios liepsnos.
Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenko patvirtino, kad būta smūgio pramoninėje Kirišų miesto dalyje. Pasak jo, ugnis užgesinta, bet jis nenurodė, kas degė. Anot gubernatoriaus, 7 bepilotės skraidyklės buvo sunaikintos virš Kirišų miesto.
Ukraina patvirtino, kad buvo smogta „KirishiNefteOrgSintez“ objektui, vienai iš penkių didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Rusijoje.
Joje kasmet perdirbama apie 21 mln. tonų žalios naftos. Prieš tai gamykla atakuota 2025 m. kovą ir rugsėjį bei 2024 m. kovą.
Be to, spalio 3 d. Ukrainos tolimojo nuotolio bepilotės skraidyklės taip pat smogė „OrskNefteOrgSintez“ naftos perdirbimo gamyklai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!