Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai netoli Sankt Peterburgo

2025-10-04 14:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 14:35

Šeštadienio naktį po Ukrainos dronų atakos kilo gaisras Kirišų naftos perdirbimo gamykloje „KirishiNefteOrgSintez“, Rusijos Leningrado srityje.

Galingas smūgis Rusijos naftos pramonei (nuotr. Telegram)

Šeštadienio naktį po Ukrainos dronų atakos kilo gaisras Kirišų naftos perdirbimo gamykloje „KirishiNefteOrgSintez“, Rusijos Leningrado srityje.

REKLAMA
0

Apie tai paskelbė kanalas „Astra“ socialinėje platformoje „Telegram“.

Įvykio liudininkų nufilmuotuose vaizdo įrašuose matyti iš naftos perdirbimo gamyklos kylančios liepsnos.

Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenko patvirtino, kad būta smūgio pramoninėje Kirišų miesto dalyje. Pasak jo, ugnis užgesinta, bet jis nenurodė, kas degė. Anot gubernatoriaus, 7 bepilotės skraidyklės buvo sunaikintos virš Kirišų miesto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukraina patvirtino, kad buvo smogta „KirishiNefteOrgSintez“ objektui, vienai iš penkių didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Rusijoje.

Joje kasmet perdirbama apie 21 mln. tonų žalios naftos. Prieš tai gamykla atakuota 2025 m. kovą ir rugsėjį bei 2024 m. kovą.

Be to, spalio 3 d. Ukrainos tolimojo nuotolio bepilotės skraidyklės taip pat smogė „OrskNefteOrgSintez“ naftos perdirbimo gamyklai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų