Žvalgyba: Kinijos palydovai padeda Rusijai bombarduoti Ukrainą

2025-10-04 11:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 11:50

Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba (SZRU) turi įrodymų, kad Kinija Rusijai perduoda palydovinius žvalgybos duomenis, kurie padeda vykdyti raketų smūgius prieš Ukrainą, ypač prieš užsienio investuotojų objektus.

Rusija (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba (SZRU) turi įrodymų, kad Kinija Rusijai perduoda palydovinius žvalgybos duomenis, kurie padeda vykdyti raketų smūgius prieš Ukrainą, ypač prieš užsienio investuotojų objektus.

Apie tai naujienų agentūrai „Ukrinform“ teigė SZRU pareigūnas Olehas Oleksandrovas.

„Yra įrodymų apie aukšto lygio Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimą vykdant palydovinę Ukrainos teritorijos žvalgybą, siekiant nustatyti ir išvalgyti strateginius taikinius, kurie būtų sunaikinti. Kaip matėme pastaraisiais mėnesiais, šie objektai gali priklausyti užsienio investuotojams“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žvalgyba kol kas neatskleidžia daugiau informacijos apie objektus Ukrainoje, kuriems Rusija smogė pasinaudodama duomenimis iš Kinijos palydovų.

Kaip pranešta anksčiau, rugpjūčio 21 d. Rusijos raketos sunaikino JAV bendrovės „Flex Ltd.“ gamyklą Užkarpatėje.

SZRU vadovas Olehas Ivaščenko interviu „Ukrinform“ sakė, kad Kinija 20-iai Rusijos karinių gamyklų tiekia specialias chemines medžiagas, paraką ir gamybos įrangą. Be to, 2025 m. pradžioje 80 proc. svarbiausių elektronikos komponentų, kurie naudojami Rusijos dronuose, buvo pagaminti Kinijoje.

