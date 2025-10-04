Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai subombardavo stotį ir į Kyjivą vykusį traukinį

2025-10-04 13:57 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 13:57

Rusija subombardavo Sumų srityje esančią Šostkos traukinių stotį ir maršrutu Šostka–Kyjivas važiavusį traukinį. Per šį išpuolį nukentėjo žmonės, praneša naujienų portalas „rbc.ua“.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Telegram)

Rusija subombardavo Sumų srityje esančią Šostkos traukinių stotį ir maršrutu Šostka–Kyjivas važiavusį traukinį. Per šį išpuolį nukentėjo žmonės, praneša naujienų portalas „rbc.ua".

11

„Rusija atakavo traukinių stotį Šostkos savivaldybėje. Priešas specialiai smogė civilinei infrastruktūrai – keleiviniam traukiniui vykusiam maršrutu Šostka–Kyjivas“, – Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hrihorovas paskelbė socialinėje platformoje „Telegram“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis teigė, kad nukentėjo keleiviai, o įvykio vietoje dirba gelbėtojai, medikai ir visos kitos skubios pagalbos tarnybos. Žalos mastas ir nukentėjusiųjų skaičius tikslinami.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad žiaurų išpuolį rusai įvykdė pasitelkę smogiamąją bepilotę skraidyklę.

„Įvykio vietoje jau yra visos reikiamos tarnybos. Aiškinamasi visa informacija apie nukentėjusiuosius. Jau žinoma, kad nukentėjo dešimtys žmonių. Pirminiais duomenimis, smūgio vietoje buvo ir Ukrainos geležinkelių darbuotojai ir keleiviai“, – teigė V. Zelenskis.

Jis pabrėžė, kad rusai žinojo, jog bombarduoja civilius, o tai yra terorizmas, kurio pasaulis negali ignoruoti.

„Rusija kiekvieną dieną žudo žmones ir tik jėga galima ją priversti sustoti“, – sako Ukrainos prezidentas.

Šostkos rajono karinės administracijos duomenimis, per sprogimą nukentėjo mažiausiai 30 žmonių. Jie buvo nuvežti į ligoninę.

Kuičiasi žaidimo taisyklės
Kuičiasi žaidimo taisyklės
2025-10-04 14:14
Atėjo laikas Zelenskio šutvei baigti praktiką,prie civilinių keleivnių traukinių prikabinti ir karinius su ginkluote ar kuru.Rusai anksčiau tokių neliesdavo,dabar ir diplomatiniams iš Europos teks atsisakyti pavėžėti kartu ir karinius vagonus.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
