Rusai subombardavo stotį ir į Kyjivą vykusį traukinį

„Rusija atakavo traukinių stotį Šostkos savivaldybėje. Priešas specialiai smogė civilinei infrastruktūrai – keleiviniam traukiniui vykusiam maršrutu Šostka–Kyjivas“, – Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hrihorovas paskelbė socialinėje platformoje „Telegram“.
Jis teigė, kad nukentėjo keleiviai, o įvykio vietoje dirba gelbėtojai, medikai ir visos kitos skubios pagalbos tarnybos. Žalos mastas ir nukentėjusiųjų skaičius tikslinami.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad žiaurų išpuolį rusai įvykdė pasitelkę smogiamąją bepilotę skraidyklę.
„Įvykio vietoje jau yra visos reikiamos tarnybos. Aiškinamasi visa informacija apie nukentėjusiuosius. Jau žinoma, kad nukentėjo dešimtys žmonių. Pirminiais duomenimis, smūgio vietoje buvo ir Ukrainos geležinkelių darbuotojai ir keleiviai“, – teigė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad rusai žinojo, jog bombarduoja civilius, o tai yra terorizmas, kurio pasaulis negali ignoruoti.
„Rusija kiekvieną dieną žudo žmones ir tik jėga galima ją priversti sustoti“, – sako Ukrainos prezidentas.
Šostkos rajono karinės administracijos duomenimis, per sprogimą nukentėjo mažiausiai 30 žmonių. Jie buvo nuvežti į ligoninę.
