Ukrainos pajėgos atakavo Rusijos raketinį laivą

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas paskelbė, kad Onegos ežere, Rusijos Karelijos Respublikoje, smogta nedidelei „Bujan-M“ klasės raketinei korvetei. Jai padaryta žala tikslinama. Šis laivas plaukė iš Baltijos jūros į Kaspijos jūrą.
Dronai taip pat atakavo vieną didžiausių Rusijoje Kirišų naftos perdirbimo gamyklą „KirishiNefteOrgSintez“, Leningrado srityje. Po sprogimų ten kilo gaisras.
Kursko srityje Ukrainos dronai pataikė į radiolokacinį kompleksą „Garmon“ ir į raketų paleidimo sistemai „Iskander“ priklausantį pervežimo ir užtaisymo transporterį.
Laikinai okupuotoje Donecko srityje ukrainiečiai smogė Rusijos 8-osios armijos vadavietę. Šio smūgio rezultatai taip pat dar vertinami.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!