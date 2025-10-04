Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos pajėgos atakavo Rusijos raketinį laivą

2025-10-04 16:43 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 16:43

Ukrainos ginkluotosios pajėgos šeštadienio naktį smogė svarbiems Rusijos objektams ir apgadino raketinį laivą, praneša naujienų portalas „Unian“.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos ginkluotosios pajėgos šeštadienio naktį smogė svarbiems Rusijos objektams ir apgadino raketinį laivą, praneša naujienų portalas „Unian".

11

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas paskelbė, kad Onegos ežere, Rusijos Karelijos Respublikoje, smogta nedidelei „Bujan-M“ klasės raketinei korvetei. Jai padaryta žala tikslinama. Šis laivas plaukė iš Baltijos jūros į Kaspijos jūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dronai taip pat atakavo vieną didžiausių Rusijoje Kirišų naftos perdirbimo gamyklą „KirishiNefteOrgSintez“, Leningrado srityje. Po sprogimų ten kilo gaisras.

Kursko srityje Ukrainos dronai pataikė į radiolokacinį kompleksą „Garmon“ ir į raketų paleidimo sistemai „Iskander“ priklausantį pervežimo ir užtaisymo transporterį.

Laikinai okupuotoje Donecko srityje ukrainiečiai smogė Rusijos 8-osios armijos vadavietę. Šio smūgio rezultatai taip pat dar vertinami.

