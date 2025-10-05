Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Dėl Rusijos smūgių Ukrainoje žuvo žmogus, Lenkija pakėlė naikintuvus

2025-10-05 09:26 / šaltinis: BNS
2025-10-05 09:26



Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Ukraina sekmadienį paskelbė, kad per rusų smūgius Zaporižios sričiai žuvo vienas žmogus, o Lenkija pranešė pakėlusi naikintuvus savo oro erdvei apsaugoti.

4

Ukrainos pietryčiuose esančios Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas platformoje „Telegram“ sakė, kad per rusų smūgį žuvo moteris ir buvo sužeisti dar devyni žmonės.

Tarp tų, kam medikai teikia būtinąją pagalbą, yra 16-metė, sakė gubernatorius. Jo paskelbtose nuotraukose matyti iš dalies sugriautas daugiaaukštis ir išdegęs automobilis. Oro pavojus 4 val. 9 min. vietos (ir Lietuvos) laiku galiojo visoje Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijos ginkluotosios pajėgos socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad šalies oro erdvei apsaugoti, ypač rajonuose netoli Ukrainos, mobilizavo lėktuvų ir paskelbė aukšto laipsnio parengtį antžeminėms gynybos priemonėms.

Ukrainos vakaruose netoli Lenkijos sienos esančio Lvivo meras paskelbė, kad dėl „didžiulės priešo atakos“ nevažinėja viešasis transportas.

Kito vakarinio miesto, Ivano Frankivsko, viešasis transportas sekmadienį pradės važinėti vėliau nei paprastai, sakė vietos meras.

Vėstant orams Rusija taip pat intensyvina smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai.

I. Fedorovas sekmadienį sakė, kad per rusų praėjusios nakties ataką Zaporižios srityje be elektros liko daugiau kaip 73 tūkst. vartotojų, o Lvivo meras nurodė, kad elektros neturi ir šio miesto dalis.

Šią savaitę Maskva surengė savo didžiausią ataką prieš Ukrainos gamtinių dujų infrastruktūrą, o per Rusijos šeštadienį suduotus smūgius nutrūko elektros tiekimas maždaug 50 tūkst. namų ūkių šiaurinėje Černihivo srityje.

