„Ciniška ir apgalvota ataka“: Rusija į Ukrainą paleido 450 dronų ir per 30 raketų

Ukraina praneša apie elektros tiekimo sutrikimus Kyjive ir 9 regionuose po Rusijos smūgių
Ukrainos sostinės Kyjivo ir devynių kitų regionų gyventojai penktadienį patyrė elektros tiekimo sutrikimus dėl Rusijos dronų ir raketų atakų bangos, pranešė Energetikos ministerija.
„Energetikos darbuotojai stengiasi kuo greičiau atkurti stabilų elektros tiekimą“, – socialiniuose tinkluose pranešė ministerija.
Ji pridūrė, kad labiausiai nukentėjo šalies centriniai ir rytiniai regionai.
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paragino sąjungininkus, įskaitant Jungtines Valstijas, imtis konkrečių priemonių Rusijai surengus masinius dronų ir raketų smūgius prieš Ukrainos energetikos objektus.
Jis pridūrė, kad Rusija per ataką paleido daugiau kaip 450 dronų ir daugiau kaip 30 raketų.
Rusija kaltina Ukrainą susprogdinus amoniako vamzdyną
Rusija ketvirtadienį apkaltino Ukrainą, kad ji pažeidė jau neveikiantį vamzdyną, kuriuo į Ukrainą eksportui buvo transportuojamas rusiškas amoniakas, ir į orą išleido nuodingų dujų.
Incidentas įvyko netoli Rusyn Jaro kaimo prie fronto linijos Ukrainos rytinėje Donecko srityje, pranešė Rusija.
„2025 metų spalio 9 dieną apie 13 val. 5 min. (ir Lietuvos laiku) Ukrainai atsitraukiant iš šio rajono, vamzdynas buvo susprogdintas, todėl per pažeistą atkarpą išsiveržė amoniako likučiai“, – nurodė Rusijos gynybos ministerija, apkaltinusi Kyjivą bandymu sulėtinti rusų puolimą.
Ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matoma, kaip iš žemės veržiasi, regis, cheminio junginio debesis.
Ukrainos Donecko srities karinė administracija socialiniame tinkle „Telegram“ patvirtino, kad vamzdynas buvo pažeistas, nenurodydama priežasties.
Valdžios institucijos teigė, kad incidentas nekelia grėsmės netoliese gyvenantiems žmonėms.
Amoniakas naudojamas trąšoms gaminti.
Prieš karą šiuo vamzdynu iš Rusijos į Ukrainos uostus prie Juodosios jūros buvo transportuojama milijonai tonų šio cheminio junginio.
Vamzdynas nustojo veikti netrukus po to, kai Maskva 2022 metais pradėjo savo plataus masto invaziją.
Ir Rusija, ir Ukraina taip pat kaltino viena kitą dėl šio vamzdyno nutraukimo per ankstesnį incidentą, 2023 metais.
Rusijoje sudužo naikintuvas MiG-31, skelbia rusų propagandos agentūra TASS.
Avarija įvyko Lipecko srityje.
Anot Rusijos gynybos ministerijos, įgula katapultavosi, pilotų gyvybei pavojus negresia.
Kovo mėnesį Rusijos Primorsko regione sudužo Rusijos naikintuvas Su-25.
Kitas MiG-31 Primorsko krašte sudužo 2022 m.
Lenkijos informacinėje erdvėje smarkiai padaugėjo prorusiškų naratyvų, kuriais siekiama suformuoti suvokimą, kad JAV ir Europos Sąjunga (ES) neva „išprovokavo“ Rusiją pradėti karą prieš Ukrainą.
„Lenkijos informacinėje erdvėje daugėja prorusiškų naratyvų. Jie skirti skleisti mintį, kad JAV ir ES neva „išprovokavo“ Rusiją pradėti karą prieš Ukrainą, todėl už konfliktą atsakingi Vakarai, o ne Kremlius“, – sakoma „Telegram“ kanale paskelbtame Ukrainos Kovos su dezinformacija centro pranešime.
Tokios žinutės aktyviai skleidžiamos feisbuke, dažnai lydimos raginimų „neleisti Lenkijai būti įtrauktai į karą“. Įrašuose kartojami pažįstami Rusijos propagandos teiginiai, tokie kaip „Maidaną suplanavo ir finansavo JAV“, „Krymas prisijungė prie Rusijos po teisėto referendumo“, „NATO kelia grėsmę Rusijos sienoms“ ir „Ukraina atmetė taiką, spaudžiama Vakarų“.
Kovos su dezinformacija centras pabrėžė, kad šie naratyvai yra didelio masto Rusijos įtakos operacijos, nukreiptos į Europos auditoriją, dalis. Pagrindinis jos tikslas – pakenkti ES ir NATO solidarumui bei susilpninti visuomenės paramą gynybos iniciatyvoms, vadovaujantis šūkiu: „Neleiskite Ukrainai mūsų įtraukti į karą“. Taip Kremlius siekia susilpninti Europos kolektyvinės gynybos pajėgumus, Rusijos grėsmei didėjant.
Anksčiau Kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka perspėjo, kad Rusija gali mėginti išbandyti Lenkijos sienos tvirtumą, naudodama sabotažo ir žvalgybos grupes.
Rusija per praėjusią parą Ukrainoje neteko dar 1 120 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 10 d. Rusija Ukrainoje neteko apie 1 120 510 karių, įskaitant dar 1 120 kariškių, kurie buvo nukauti arba sužeisti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Nuo plataus masto karo pradžios Ukrainos gynybos pajėgos taip pat sunaikino 11 246 Rusijos tankus (+5), 23 339 šarvuotąsias kovos mašinas (+14), 33 547 artilerijos sistemas (+13), 1 517 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 1 225 oro gynybos sistemas ir 3 841 kruizinę raketą. Be to, Rusijos kariuomenė neteko 427 lėktuvų, 346 sraigtasparnių, 68 547 bepiločių orlaivių (+254), 28 laivų, vieno povandeninio laivo, 63 775 automobilių (+70) ir 3 973 specialiosios technikos vienetų.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Per Rusijos ataką Kyjive sužeista 12 žmonių
Per priešo ataką Kyjive sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 12, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.
„Dėl priešo atakos prieš sostinę buvo sužeista 12 žmonių. Aštuoni iš jų yra ligoninėje, o keturi gydomi ambulatoriškai“, – sakoma paskelbtame pareiškime.
Spalio 9–10 d. naktį Rusijos kariuomenė prieš Ukrainą surengė masinę bepiločių orlaivių ir raketų ataką. Taikiniu, be kita ko, tapo šalies sostinė. Anksčiau buvo skelbiama, kad Kyjivo Pečerskio rajone buvo sužeisti devyni žmonės.
Rusija teigia, kad jos teritorijoje smogta Ukrainos „Flamingo“ raketomis
Rusija pranešė, kad jos teritorijoje buvo smogta „Flamingo“ sparnuotosiomis raketomis. Propagandiniai „Telegram“ kanalai skleidžia informaciją apie tariamą vienos iš šių raketų numušimą.
Nei vienas iš dviejų Kremliui palankių viešų kanalų nenurodo, kiek raketų buvo panaudota ir kada tai įvyko. Be to, nėra duomenų apie tai, kada buvo padarytos šiuose šaltiniuose paskelbtos nuotraukos.
Nė vienas iš jų nenurodo, kiek iš viso buvo panaudota raketų ir kada, taip pat kada buvo padarytos nuotraukos, iliustruojančios paskelbtus straipsnius.
Zelenskis užsiminė apie sėkmingą „Flamingo“ panaudojimą
Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per praėjusią savaitę įvykdytą smūgį Rusijai buvo sėkmingai panaudotos raketos „Neptūnas“ ir „Flamingo“. Valstybės vadovas nenurodė, kiek raketų buvo panaudota.
„Atitinkamus rezultatus galima analizuoti savarankiškai. Mes nesakome, kad tai masinis šių raketų panaudojimas. Mes tiesiog sakome, kad jos buvo panaudotos ir kad yra pirmieji apčiuopiami šių mūsų ginklų rezultatai“, – sakė jis.
Konkretūs tikslai, kurie buvo atakuoti šiomis raketomis, taip pat nebuvo atskleisti.
„Flamingo“ raketomis atakavo FSB bazę
Leidinys „Welt“ ketvirtadienį pranešė, kad Ukraina atakavo raketomis „Flamingo“ FSB bazę Kryme. Po atakos toje vietoje liko didžiuliai krateriai.
Buvo pažymėta, kad dvi raketos pasiekė tikslą, o trečioji nukrito už 100 metrų nuo jo. Autoriai pridūrė, kad Ukrainos kariuomenė greičiausiai jau turi dešimtis, o galbūt ir daugiau nei šimtą tokių raketų.
Per Rusijos smūgį Pietryčių Ukrainoje žuvo vaikas
Per Rusijos smūgį Ukrainos Zaporižios srityje penktadienį žuvo septynerių metų vaikas, pranešė pietrytinio regiono karinės administracijos vadovas.
„Tragiška žinia. Ligoninėje mirė septynmetis berniukas, kuris buvo sužeistas per naktinę Rusijos ataką", – teigė Ivanas Fedorovas platformoje „Telegram“.
Anksčiau jis sakė, kad penktadienį Rusija Zaporižios regione surengė septynis dronų smūgius, per kuriuos taip pat buvo sužeisti mažiausiai trys žmonės.
Ukraina penktadienį paskelbė, kad Rusija penktadienį pradėjo masinę ataką prieš sostinę Kyjivą, dėl kurios nutrūko elektros tiekimas, o vienas ministras perspėjo.
Donaldas Trumpas: Rusija ir Ukraina netrukus sės prie derybų stalo
Prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad, nepavykus susitarti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl paliaubų, Jungtinės Valstijos ir NATO sąjungininkės „didina spaudimą“, kad būtų nutrauktas karas Ukrainoje.
„Taip, mes didiname spaudimą“, – Ovaliajame kabinete susitikęs su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Mes didiname jį kartu. Mes visi jį didiname. NATO puikiai padirbėjo“, – pridūrė jis.
Diplomatinės pastangos užbaigti Ukrainoje jau ketvirtus metus trunkantį karą buvo bevaisės, o rugsėjo mėnesį Kremlius pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos taikos derybose yra daroma „pauzė“.
D. Trumpas tikisi, kad Rusija ir Ukraina netrukus prisijungs prie derybų dėl konflikto sprendimo.
„Tai baisus karas. Jis blogesnis už bet kokį konfliktą nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Jūs matote žūstančius žmones. Tai Rusija ir Ukraina. Manau, mes ten sudarysime susitarimą, mes tai padarysime. Jie turi daug priežasčių tai padaryti. Ir manau, kad jie netrukus prisės prie derybų stalo“, – pareiškė D. Trumpas.
Donaldas Trumpas užsiminė apie sankcijas Rusijai
Didėjant Maskvai daromam spaudimui, kuriuo siekiama priversti ją nutraukti karą Ukrainoje, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali įvesti naujas sankcijas Rusijai.
Jis tokią pastabą ketvirtadienį išsakė susitikime su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
Paklaustas, ar planuoja įvesti daugiau sankcijų Rusijai, D. Trumpas atsakė – „galbūt“.
JAV lyderis taip pat nurodė, kad šiuo metu neketina išvesti JAV karių iš Europos, tačiau neatmetė tam tikrų perdislokavimų galimybės.
Ketvirtadienį, spalio 9 d., D. Trumpas pareiškė, kad jo administracija kartu su sąjungininkais didina spaudimą, kad pastūmėtų Rusiją sutikti nutraukti karą Ukrainoje.
Naktinė okupantų ataka: Kyjive nutrūko elektros tiekimas, Zaprižioje žuvo vaikas
Ankstyvą penktadienio rytą per Rusijos oro smūgius Ukrainoje buvo sužeisti mažiausiai devyni žmonės, apgadinta gyvenamųjų pastatų ir dalyje sostinės nutrūko elektros tiekimas, o Zaporižios srityje žuvo septynmetis, pranešė institucijos.
Gelbėtojų komandos ištraukė daugiau kaip 20 žmonių iš 17 aukštų daugiabučio, kai liepsnos apėmė šeštąjį ir septintąjį aukštus. Penki žmonės buvo paguldyti į ligoninę, o kitiems pirmoji pagalba suteikta įvykio vietoje, pranešė valdžios institucijos.
Naktinė ataka buvo naujausias iš virtinės išpuolių Kyjive. Pastaraisiais mėnesiais Rusijos pajėgos suintensyvino dronų ir raketų smūgius Ukrainos miestams, dažnai taikydamosi į energetikos infrastruktūrą ir civilines teritorijas.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko sakė, kad per penktadienio išpuolį abiejose Dnipro upės padalyto miesto pusėse dingo elektra ir sutriko vandens tiekimas.
Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Hrynyčuk sakė, kad Rusijos pajėgos sudavė didžiulį smūgį elektros tinklams.
„Energetikai imasi visų būtinų priemonių, kad sumažintų neigiamas pasekmes“, – socialiniame tinkle „Facebook“ sakė S. Hrynyčuk.
„Kai tik leis saugumo sąlygos, energetikai pradės aiškintis atakos padarinius ir vykdyti atkuriamuosius darbus“, – sakė ji.
Per Rusijos smūgį Zaporižios srityje penktadienį žuvo septynerių metų vaikas, anksčiau pranešė šio pietrytinio regiono karinės administracijos vadovas.
„Tragiška žinia. Ligoninėje mirė septynmetis berniukas, kuris buvo sužeistas per naktinę Rusijos ataką“, – teigė Ivanas Fedorovas platformoje „Telegram“.
Anksčiau jis sakė, kad penktadienį Rusija Zaporižios regione surengė septynis dronų smūgius, per kuriuos taip pat buvo sužeisti mažiausiai trys žmonės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Kiti svarsto, kodėl pucinas klaupėsi azerbaidžanui:galbūt nori apeiti sankcijas, galbūt nori tiesaus kelio į Iraną, galbūt benzino nori, nes Ukraina baigia išsprogdinti naftos bazes: bet kuriuo atveju, tai rodo, kad caras nu0gas, artėja rusijos chuntos saulėlydis.
Tuo tarpu Ukraina smogė flamingu FSB kacapams kryme:žarnos lakstė į visas puses.
Slava Ukraini, smert kacapam!
patinka-Taja iš Jekaterinburgo A dydis chaturbate/tayasha
širdelė-Ieva iš Taganrogo r. B dydis chaturbate/sunshine13_
juokutis-Lėja Iš Peterburgo D dydis chaturbate/im_jasmine
oho-Katya iš Krasnodaro E dydis chaturbate/_keti_
piktukas-aš gėjus ir dročinu tik palei putino foto
„Ciniška ir apgalvota ataka“: Rusija į Ukrainą paleido 450 dronų ir per 30 raketų
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paragino sąjungininkus, įskaitant Jungtines Valstijas, imtis konkrečių priemonių Rusijai surengus masinius dronų ir raketų smūgius prieš Ukrainos energetikos objektus.
„Reikalingi ne parodomieji, o ryžtingi Jungtinių Valstijų, Europos ir Didžiojo septyneto veiksmai – oro gynybos sistemų tiekimas ir sankcijų taikymas“, – sakė V. Zelenskis internete paskelbtame pareiškime.
Jis pridūrė, kad Rusija per ataką paleido daugiau kaip 450 dronų ir daugiau kaip 30 raketų.
V. Zelenskis pabrėžė, kad tai – „ciniška ir apgalvota ataka“.
„Šiuo metu žinoma apie daugiau nei 20 nukentėjusių žmonių – visiems teikiama pagalba. Deja, dėl atakos Zaporižioje žuvo vaikas“, – pranešė Ukrainos prezidentas.