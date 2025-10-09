Zelenskis: Ukraina sėkmingai panaudojo savo raketas „Neptūnas“ ir „Flamingas“

„Per pastarąją savaitę – kiekio nenurodysiu – buvo panaudota pora mūsų raketų „Neptūnas“ ir „Flamingas“. Atitinkamus rezultatus galima išanalizuoti nepriklausomai. Nesakome, kad dideliu mastu naudojame šias raketas. Tiesiog sakome, kad jos buvo panaudotos ir yra pirmieji apčiuopiami šių mūsų ginklų rezultatai“, – per susitikimą su žurnalistais sakė V. Zelenskis.
Pasak Ukrainos prezidento, yra teigiamų pokyčių ir smūgiuojant į taikinius toli Rusijoje.
„Yra jau dešimtys atvejų, kai smūgiuojant į priešų šaudmenų sandėlius buvo panaudota „Palianycia“. Tai teigiamas pokytis, nes būta įvairių atvejų, o dabar nebekalbame apie pavienius incidentus. Antras geras dalykas: mūsų raketinis dronas „Ruta“ pirmą kartą pataikė į taikinį, esantį už daugiau nei 250 kilometrų – į platformą jūroje“, – sakė V. Zelenskis.
„Didžiausia sėkmė yra sistema „Liutyj“, jų buvo panaudota 300 ir tai buvo rimta operacija. Dabar suprantame, kad Ust Luga ir Primorskas yra pasiekiami. Mano nuomone, tai tikrai yra didelė sėkmė“, – teigė Ukrainos prezidentas.
Anksčiau buvo pranešta, kad Ukraina pristatė ilgojo nuotolio sparnuotąją raketą „Flamingas“, jos veikimo nuotolis siekia 3000 kilometrų. Modernizuotos raketos „Neptūnas“ jau metus naudojamos smogiant į taikinius ant žemės, jų veikimo nuotolis siekia iki 400 kilometrų, o netrukus tikimasi jį padidinti iki 1000 kilometrų.
V. Zelenskis taip pat yra sakęs, kad per pastaruosius smūgius į taikinius Rusijoje Ukraina panaudojo tik savo gamybos ginklus, ir ne tik dronus.
