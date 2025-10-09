Okupantų smūgis: Rusija tamsoje paliko dar vieną Ukrainos miestą

Čornomorsko miestas Odesos srityje liko be elektros tiekimo po Rusijos dronų atakos naktį į spalio 9 d., pranešė miesto meras Vasilijus Gulajevas savo „Facebook“ paskyroje.
Jis pažymėjo, kad dėl atakos buvo apgadinta civilinė infrastruktūra ir privatūs namai, tačiau pridūrė, kad informacijos apie žuvusius nėra.
„Kritinė infrastruktūra šiuo metu aprūpinama generatoriais. Ačiū Dievui, šiuo metu nėra informacijos apie žuvusius, tačiau yra nukentėjusių“, – pažymėjo miesto vadovas.
Jis pridūrė, kad elektros tiekimas sutriko visoje Čornomorsko teritorinėje bendruomenėje, išskyrus Burlača Balka kaimą.
„Žala yra didelė. Remontas užtruks“, – teigiama pranešime.
Rusijos smūgiai Ukrainos energetikai
„Unian“ pažymi, kad Rusija pastaruoju metu suaktyvino atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Labiausiai nuo Rusijos atakų kenčia Černigovo ir Sumų sritys, tačiau okupantai nepamiršta ir kitų regionų.
Dėl sistemingų atakų prieš energetikos objektus Černigovo srityje įvesti valandinių atjungimų grafikai.
