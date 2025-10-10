Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Melania Trump perdavė laišką Vladimirui Putinui: štai kokio atsako sulaukė

2025-10-10 20:22 / šaltinis: BNS
2025-10-10 20:22

JAV pirmoji ponia Melania Trump penktadienį pareiškė bendraujanti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl per karą Ukrainoje Rusijos pagrobtų vaikų likimo.

Melania Trump (nuotr. SCANPIX)
12

JAV pirmoji ponia Melania Trump penktadienį pareiškė bendraujanti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl per karą Ukrainoje Rusijos pagrobtų vaikų likimo.

REKLAMA
2

Baltuosiuose rūmuose ji paskelbė, kad po jos komandos ir V. Putino komandos derybų per pastarąsias 24 valandas aštuoni vaikai buvo sugrąžinti į savo šeimas.

M. Trump sakė, kad V. Putinas atsakė į laišką, kurį ji perdavė per savo vyrą, prezidentą Donaldą Trumpą, per rugpjūtį Aliaskoje surengtą susitikimą, kuriame JAV lyderiui nepavyko pasiekti proveržio siekiant užbaigti Rusijos invaziją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuo tada, kai prezidentas Putinas praėjusį rugpjūtį gavo mano laišką, daug kas įvyko. Jis atsakė raštu, išreiškęs norą bendrauti su manimi tiesiogiai ir pateikęs informaciją apie Rusijoje gyvenančius Ukrainos vaikus“, – sakė ji žurnalistams.

REKLAMA
REKLAMA

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas

„Nuo tada prezidentas Putinas ir aš turime atvirą bendravimo kanalą, skirtą šių vaikų gerovei“, – sakė JAV pirmoji ponia.

REKLAMA

Trump: grąžinti 8 vaikai

Ji sakė, kad abi pusės taip pat surengė „keletą užkulisinių susitikimų ir pokalbių telefonu, kurie vyko geranoriškai“.

„Mano atstovas tiesiogiai bendradarbiauja su prezidento Putino komanda, siekdamas užtikrinti saugų vaikų sugrįžimą į savo šeimas“, – sakė ji.

„Iš tiesų, per pastarąsias 24 valandas aštuoni vaikai buvo sugrąžinti į savo šeimas“, – pareiškė M. Trump ir pridūrė, kad vienas iš jų buvo perkeltas dėl karo veiksmų ir grįžo iš Ukrainos į Rusiją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Melania Trump, Olena Zelenska (nuotr. SCANPIX)
Olena Zelenska prabilo apie santykius su Trumpo žmona: nori aptarti 1 klausimą (4)
Karališka šeima ir Donaldas Trumpas su Melania (nuotr. Instagram)
Pažvelgus į karalienės ir Melanios Trump nuotrauką užkliuvo 1 detalė: pastebėjo akyliausi (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų