Donaldo Trumpo sūnus nustebino pokyčiais: tokį pamatysite retai

19-metis, dažniausiai siejamas su solidžiu, kostiumais ir ilgais vilnoniais paltai išsiskiriančiu įvaizdžiu, šįkart pasirinko visiškai kitokį stilių.
Donaldo Trumpo sūnus nustebino
Jis vilkėjo baltus „Ralph Lauren“ polo marškinėlius, smėlio spalvos kelnes su rudos odos diržu ir juodą kuprinę. Ne mažiau dėmesio sulaukė ir jo šukuosena – netvarkingai pasileidę plaukai, kurie smarkiai kontrastavo su įprastu tvarkingai sušukuotu įvaizdžiu.
Kaip ir visuomet, Barroną lydėjo apsauginiai.
Nepaisant tėvo šlovės, jaunuolis ilgą laiką vengė viešumos. Tačiau 2024-ųjų rinkimų kampanijos metu jis vis dažniau lydėjo D.Trumpą viešuose renginiuose ir taip tapo matomesne figūra.
Apie sūnų kalbėjęs D. Trumpas yra sakęs, kad Barronas turi neįtikėtinų technologinių gebėjimų. „Išjungiu jo kompiuterį, nueinu, o po penkių minučių jis vėl įjungtas. Klausiu – kaip tau tai pavyko?“ – juokavo buvęs prezidentas.
Melania taip pat yra atskleidusi, kad Barronas padėjo tėvui pasiekti jaunus rinkėjus, nes puikiai suprato, su kuo šiam reikia bendrauti ir kokia žinutė svarbiausia.
Pati Melania savo atsiminimų knygoje apie sūnų rašė itin šiltai: „Barronas turi retą intelekto, žavesio ir darbštumo derinį. Jis išliko tvirtas savo vertybėms net ir per sudėtingiausius pokyčius bei iššūkius, lydėjusius tėvo prezidentavimą.“
Artimą Barrono ir Melanios ryšį pabrėžė ir oficiali pirmosios ponios fotografė Regine Mahaux. Pasak jos, Melania ypatingai rūpinasi tiek sūnumi, tiek savo tėvu, o Barronas yra stiprus ir išskirtinis jaunuolis.
„Jų ryšys – labai ypatingas. Melania didžiuojasi sūnumi, o Barronas – ja. Mane džiugina tai, kuo jis tapo“, – sakė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!