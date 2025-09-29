„The Times“: NATO ruošiasi imtis ryžtingų veiksmų prieš Rusijos orlaivius

Visų pirma, Baltijos jūros regione jau stiprinama stebėsena – dislokuota oro gynybos fregata ir kelios nenurodytos žvalgybos bei stebėjimo sistemos, praneša „The Times“. Kai kurios NATO šalys, esančios arti Rusijos, ragina Aljansą imtis ryžtingesnių veiksmų ir sumažinti jėgos panaudojimo slenkstį, praneša „The Times“.
Pastarosiomis savaitėmis dronai ir naikintuvai pakartotinai pažeidė Lenkijos, Rumunijos ir Estijos oro erdvę. Įtartina dronų veikla taip pat buvo užfiksuota prie oro uostų ir karinių bazių kitose šalyse, įskaitant Daniją, Norvegiją, Švediją ir Lietuvą.
Latvijos prezidentas Edgaras Rinkēvičs teigė, kad atėjo metas NATO „oro policijos“ misiją Baltijos valstybėse, kuri remiasi rotaciniu naikintuvų dislokavimu vietinėse bazėse, paversti visaverte „oro gynybos“ misija.
Toks perėjimas reikštų ne tik papildomų NATO oro gynybos sistemų dislokavimą regione, bet ir griežtesnių įsitraukimo taisyklių įgyvendinimą. Šiuo metu pagrindinė patrulių eskadrilių užduotis – palydėti Rusijos karinius lėktuvus už Aljanso oro erdvės ribų, jei jie nekelia akivaizdžios karinės grėsmės.
NATO karinio komiteto pirmininkas, italų admirolas Giuseppe Cavo Dragone, pareiškė, kad tai yra „viena iš galimybių“, tačiau jo nuomone, dar per anksti priimti tokį sprendimą.
Trumpas ragino numušti oro erdvę pažeidžiančius orlaivius
Vis dėlto kai kurios NATO narės reiškia rimtą susirūpinimą dėl rizikos per stipriai reaguoti į Rusijos provokacijas, nors pastarosiomis dienomis Aljanso retorika Maskvos atžvilgiu sugriežtėjo, praneša žiniasklaida. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino sąjungininkus numušti oro erdvę pažeidžiančius orlaivius, o NATO generalinis sekretorius Markas Rutte sutiko su tokiu požiūriu.
Be to, kaip pranešama, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos diplomatai Maskvoje susitiko su Rusijos pareigūnais ir aiškiai pasakė, kad šie pareiškimai nėra tušti grasinimai. Taip pat atsirado ženklų, kad kai kurie naujausi NATO oro erdvės pažeidimai galėjo būti rimtesni nei manyta anksčiau.
„The Times“ skelbia, kad rugsėjo 10 d., kai apie 20 Rusijos dronų įskrido į Lenkiją, keli jų skrido Lasko oro bazės netoli Lodzės link, kur JAV buvo dislokavusi keturis F-35 naikintuvus. Jei dalis dronų nebūtų buvę numušti, Rusija galėjo panaudoti vėliau Baltarusijoje vykusias Zapad pratybas, kad grasintų rytiniam flangui.
UNIAN anksčiau pranešė, kad Rusija dešimtmečius nebaudžiamai pažeidinėjo NATO oro erdvę. Iki 2025 m. NATO buvo pasitelkusi 4 straipsnį, numatantį konsultacijas tarp 32 Aljanso narių, tik septynis kartus per visą istoriją.
Pasak buvusios MI5 vadovės Elizos Manningham-Buller, Didžioji Britanija galbūt jau kariauja su Rusija. „Tai kitokio pobūdžio karas, bet priešiškumas, kibernetinės atakos, fiziniai išpuoliai ir žvalgybos veikla yra plačiai paplitę“, – ji pabrėžė.
