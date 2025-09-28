Prie Danijos karinių bazių naktį vėl pastebėti dronai

Danų policija, nepriklausomai nuo to, anksčiau naujienų agentūrai „Ritzau“ teigė, kad naktį gauti keli pranešimai apie dronus. Tačiau nė dėl vieno jų esą nebuvo uždaryta oro erdvė virš šalies pro uostų.
Danijos sostinėje Kopenhagoje spalio 1 ir 2 dienomis vyks neformalus ES šalių lyderių susitikimas. Tarp konsultacijų temų bus kritinės infrastruktūros apsauga bei bendro Europos gynybinio pasirengimo stiprinimas.
Danijoje jau kelias dienas fiksuojami dronų incidentai. Pirmadienį dėl to kelias valandas neveikė Kopenhagos oro uostas. Naktį į ketvirtadienį buvo paveikta ir kiti, mažesni oro uostai. Šeštadienį bent vienas dronas pastebėtas prie didžiausios šalies karinės bazės.
Danijos vyriausybė kalba apie „hibridinę ataka“. Tyrėjų teigimu, tai profesionalaus veikėjo, turinčio reikiamų pajėgumų, darbas. Tikslas esą yra sukelti neramumus NATO šalyje. Rusija neigia sąsajas su incidentais.
