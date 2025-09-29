Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Ukraina smogė Rusijai: Brianske dega svarbi gamykla, griaudėja sprogimai

2025-09-29 07:22
Autorius(-ė) Agota Beresnevičiūtė
2025-09-29 07:22
2025-09-29 07:22

Karačevo elektros komponentų gamykla Rusijos Briansko srityje, kaip pranešama, užsidegė po naktį, rugsėjo 29-ąją, surengtos dronų atakos, rašo vietos žiniasklaida.

Ukraina smogė Rusijai: Brianske dega svarbi gamykla (nuotr. Telegram)
39

Karačevo elektros komponentų gamykla Rusijos Briansko srityje, kaip pranešama, užsidegė po naktį, rugsėjo 29-ąją, surengtos dronų atakos, rašo vietos žiniasklaida.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:05

Briansko srityje po dronų atakos užsidegė Karačevo elektros gamykla

Karačevo elektros komponentų gamykla Rusijos Briansko srityje, kaip pranešama, užsidegė po naktį, rugsėjo 29-ąją, surengtos dronų atakos, rašo vietos žiniasklaida.

Dar anksčiau tą pačią naktį Briansko srities vadovas Aleksandras Bogomazas perspėjo apie galimą raketų grėsmę Karachevo rajone. „Dėmesio! Karachevo rajone! Raketų pavojus... Įjungta perspėjimo sistema“, – skelbė jis.

Vietos šaltiniai vėliau pranešė, kad regione ataką surengė dronai. Šios informacijos „Kyiv Independent“ kol kas negalėjo patvirtinti.

Nepriklausomas leidinys „Astra“ teigia, kad gamykla gamina elektros komponentus ir tiekia juos tiek civiliniams užsakovams, tiek Rusijos kariuomenei.

Briansko sritis ribojasi su Ukraina, o Karačevas yra maždaug už 115 kilometrų nuo sienos.

Ukraina dažnai smogia karinei infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje, siekdama susilpninti Maskvos karo galią.

Rugsėjo 28-ąją, pasak Rusijos „Telegram“ kanalų, Ukrainos HIMARS raketos pataikė į šiluminę elektrinę netoli Belgorodo. Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas patvirtino smūgį regiono kritinei infrastruktūrai bei „didelio masto elektros tiekimo sutrikimus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

08:13

Rusijos kariuomenė Ukrainoje neteko dar 1 080 karių

2025 m. rugsėjo 29 d. duomenimis, Rusijos pajėgų koviniai nuostoliai kare prieš Ukrainą pasiekė maždaug 1 109 590 karių, iš kurių 1 080 žuvo arba buvo sužeisti per pastarąją parą.

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be personalo nuostolių, Rusijos kariuomenė neteko 11 218 (+7 per pastarąją parą) tankų, 23 290 šarvuotų kovos mašinų, 33 284 (+53) artilerijos sistemų, 1 504 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 1 224 (+1) oro gynybos sistemų, 427 orlaivių, 345 sraigtasparnių, 65 002 (+617) operatyvinių-taktinių bepiločių orlaivių, 3 790 (+43) kruizinių raketų, 28 laivų ir katerių, vieno povandeninio laivo, 63 151 (+111) transporto priemonės ir degalų cisternos, 3 979 (+2) specialiosios įrangos vienetų.

Šie skaičiai nuolat atnaujinami.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugsėjo 28 d. iki 22.00 val. fronto linijoje įvyko 109 koviniai susirėmimai.

07:59

Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją

JAV prezidentas Donaldas Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją, sakė JAV prezidento specialusis pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas. Jis pažymėjo, kad šį sprendimą taip pat palaiko Trumpo administracijos atstovai, skelbia „Unian“.

Trumpas leido Ukrainai rengti smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Apie tai „Fox News“ interviu pareiškė JAV specialusis prezidento pasiuntinys Ukrainai Kelloggas, pažymėjęs, kad šį sprendimą taip pat palaiko Trumpo administracijos pareigūnai.

Paklaustas tiesiogiai, ar JAV prezidentas mano, kad Ukraina gali smogti Rusijai tolimojo nuotolio raketomis, Kelloggas atsakė, jog prezidentas tam suteikė leidimą.

„Manau, perskaitęs tai, ką jis pasakė, ir ką pasakė viceprezidentas Vance’as bei sekretorius Rubio, atsakymas yra taip. Naudokite galimybę smogti iš toli. Nėra saugios užuovėjos“, – sakė jis.

Tuo pat metu jis pažymėjo, kad kartais Pentagonas neleisdavo Ukrainai vykdyti tokių smūgių.

D. Trumpas JT Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje (nuotr. SCANPIX)
Kelloggas: Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją (1)
J. D. Vance‘as (nuotr. SCANPIX)
Vance‘as: Rusija atsisako dalyvauti derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
TV3 Žinios. Rusija atakavo Ukrainą; Kilo diskusijos, nuo kada nebevairuoti; Vilniaus gyventojus kviečia prisiregistruoti sostinėje
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Neprieštarauju“: Trumpas užsiminė, kad leis Ukrainai smogti Rusijos teritorijai (21)

Belgorod be elektros
Belgorod be elektros
2025-09-29 07:28
Murziai sėdi tamsoje
Atsakyti
kėdainiai
kėdainiai
2025-09-29 08:04
Na ką bičiuliai, Moldovoje baigėsi parlamento rinkimai, kuriuose laimėjo pro-ES partija! Tai reiškia, kad kacapui teks atsisakyti planų pulti Ukrainą per Padniestrę. Fašistas pucinas turbūt dabar sėdi bunkery ir daužo kumštį į stalą iš pykčio. Už tokius pinigus jis galėjo rusijoje sutvarkyti ligonines, mokyklas, kelius bet jam labiau rūpi kištis į svetimų šalių rinkimus, kuriuose vistiek prašiko.
Tuo tarpu Belgorodas liko be elektros ir šilumos! Flamingas atskrido į termojėgainę ir būm! Žiema belgorodcams laukia rūsti.
Slava Ukraini, Šlovė Moldovai, smert kacapam!
Atsakyti
Expertas
Expertas
2025-09-29 07:37
Planuoja Ukraina 1000 dronų ir 200 savo naujų raketų paleisti valkatoms
Atsakyti
