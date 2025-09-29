Rusijos kariuomenė Ukrainoje neteko dar 1 080 karių
2025 m. rugsėjo 29 d. duomenimis, Rusijos pajėgų koviniai nuostoliai kare prieš Ukrainą pasiekė maždaug 1 109 590 karių, iš kurių 1 080 žuvo arba buvo sužeisti per pastarąją parą.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be personalo nuostolių, Rusijos kariuomenė neteko 11 218 (+7 per pastarąją parą) tankų, 23 290 šarvuotų kovos mašinų, 33 284 (+53) artilerijos sistemų, 1 504 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 1 224 (+1) oro gynybos sistemų, 427 orlaivių, 345 sraigtasparnių, 65 002 (+617) operatyvinių-taktinių bepiločių orlaivių, 3 790 (+43) kruizinių raketų, 28 laivų ir katerių, vieno povandeninio laivo, 63 151 (+111) transporto priemonės ir degalų cisternos, 3 979 (+2) specialiosios įrangos vienetų.
Šie skaičiai nuolat atnaujinami.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugsėjo 28 d. iki 22.00 val. fronto linijoje įvyko 109 koviniai susirėmimai.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją, sakė JAV prezidento specialusis pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas. Jis pažymėjo, kad šį sprendimą taip pat palaiko Trumpo administracijos atstovai, skelbia „Unian“.
Trumpas leido Ukrainai rengti smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Apie tai „Fox News“ interviu pareiškė JAV specialusis prezidento pasiuntinys Ukrainai Kelloggas, pažymėjęs, kad šį sprendimą taip pat palaiko Trumpo administracijos pareigūnai.
Paklaustas tiesiogiai, ar JAV prezidentas mano, kad Ukraina gali smogti Rusijai tolimojo nuotolio raketomis, Kelloggas atsakė, jog prezidentas tam suteikė leidimą.
„Manau, perskaitęs tai, ką jis pasakė, ir ką pasakė viceprezidentas Vance’as bei sekretorius Rubio, atsakymas yra taip. Naudokite galimybę smogti iš toli. Nėra saugios užuovėjos“, – sakė jis.
Tuo pat metu jis pažymėjo, kad kartais Pentagonas neleisdavo Ukrainai vykdyti tokių smūgių.
Tuo tarpu Belgorodas liko be elektros ir šilumos! Flamingas atskrido į termojėgainę ir būm! Žiema belgorodcams laukia rūsti.
Slava Ukraini, Šlovė Moldovai, smert kacapam!
Briansko srityje po dronų atakos užsidegė Karačevo elektros gamykla
Karačevo elektros komponentų gamykla Rusijos Briansko srityje, kaip pranešama, užsidegė po naktį, rugsėjo 29-ąją, surengtos dronų atakos, rašo vietos žiniasklaida.
Dar anksčiau tą pačią naktį Briansko srities vadovas Aleksandras Bogomazas perspėjo apie galimą raketų grėsmę Karachevo rajone. „Dėmesio! Karachevo rajone! Raketų pavojus... Įjungta perspėjimo sistema“, – skelbė jis.
Vietos šaltiniai vėliau pranešė, kad regione ataką surengė dronai. Šios informacijos „Kyiv Independent“ kol kas negalėjo patvirtinti.
Nepriklausomas leidinys „Astra“ teigia, kad gamykla gamina elektros komponentus ir tiekia juos tiek civiliniams užsakovams, tiek Rusijos kariuomenei.
Briansko sritis ribojasi su Ukraina, o Karačevas yra maždaug už 115 kilometrų nuo sienos.
Ukraina dažnai smogia karinei infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje, siekdama susilpninti Maskvos karo galią.
Rugsėjo 28-ąją, pasak Rusijos „Telegram“ kanalų, Ukrainos HIMARS raketos pataikė į šiluminę elektrinę netoli Belgorodo. Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas patvirtino smūgį regiono kritinei infrastruktūrai bei „didelio masto elektros tiekimo sutrikimus“.