Vance`as: JAV svarsto raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai

J. D. Vance'as tai sakė interviu „Fox News“.
Žurnalisto paklaustas apie raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai, jis atsakė: „Šiuo klausimu galutinį sprendimą gali priimti prezidentas“.
„Prezidentas darys tai, kas geriausia Jungtinėms Amerikos Valstijoms“, – sakė J. D. Vance'as ir pridūrė, kad apie tokį sprendimą paskelbs pats prezidentas.
Anksčiau Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis sakė, kad D.Trumpas pritaria smūgiams į taikinius Rusijoje, įskaitant energetikos infrastruktūrą ir ginklų gamyklas.
Ukrainos prezidentas sakė per susitikimą su D. Trumpu prašęs konkrečios ginkluotės, kuri darytų „papildomą spaudimą“ dėl taikos derėtis nenorinčiam Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.
Trumas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją
JAV prezidentas Donaldas Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją, sakė JAV prezidento specialusis pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas. Jis pažymėjo, kad šį sprendimą taip pat palaiko Trumpo administracijos atstovai, skelbia „Unian“.
Paklaustas tiesiogiai, ar JAV prezidentas mano, kad Ukraina gali smogti Rusijai tolimojo nuotolio raketomis, Kelloggas atsakė, jog prezidentas tam suteikė leidimą.
„Manau, perskaitęs tai, ką jis pasakė, ir ką pasakė viceprezidentas Vance’as bei sekretorius Rubio, atsakymas yra taip. Naudokite galimybę smogti iš toli. Nėra saugios užuovėjos“, – sakė jis.
Tuo pat metu jis pažymėjo, kad kartais Pentagonas neleisdavo Ukrainai vykdyti tokių smūgių.
