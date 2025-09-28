Kalendorius
Per Rusijos ataką Kyjive raketos fragmentas apgadino Lenkijos ambasados pastatą

2025-09-28 20:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 20:15

Sekmadienį per didelio masto Rusijos oro ataką vienas raketos fragmentas apgadino Lenkijos ambasados Kyjive konsulinį skyrių, pranešė naujienų portalas „TVP World“.

Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Pawelas Wrońskis patvirtino, kad buvo apgadintas Lenkijos diplomatinis pastatas Kyjive, tačiau pabrėžė, kad žmonės nenukentėjo.

Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Pawelas Wrońskis patvirtino, kad buvo apgadintas Lenkijos diplomatinis pastatas Kyjive, tačiau pabrėžė, kad žmonės nenukentėjo.

„Raketos fragmentas apgadino stogą – tą patį, kuris buvo suremontuotas po ankstesnio tokio išpuolio. Nuostoliai nedideli, tačiau jie vis dar vertinami“, – sakė jis.

Atstovas spaudai pridūrė, kad „niekas nenukentėjo“ ir ambasados veikla „nebuvo sutrikdyta“.

Pirmiau P. Wrońskis sakė, kad į pastatą greičiausiai pataikė „mažo kalibro sviedinys“ arba jo dalis. Jis paaiškino, kad objektas pramušė stogą ir nukrito pastato virtuvėje.

Pažymėtina, kad Lenkijos ambasados konsulinis skyrius yra įsikūręs atskirose patalpose, esančiose už maždaug pusės kilometro nuo pagrindinio ambasados pastato.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, sekmadienio rytą Lenkija pakėlė į orą Lenkijos ir sąjungininkų naikintuvus, kad apsaugotų savo oro erdvę, kai Rusija raketomis apšaudė Ukrainą.

Rugsėjo 28 d. naktį Rusija surengė kombinuotą Ukrainos puolimą, kuriam panaudojo bepiločius orlaivius ir iš oro ir jūros paleistas raketas. Ukrainos priešlėktuvinės gynybos pajėgos sunaikino 611 iš 643 Rusijos paleistų oro taikinių.

