Danija dėl ES viršūnių susitikimo uždraus visus civilinių dronų skrydžius, praneša ministerija

„Ateinančią savaitę Danija rengia ES lyderių susitikimą, kuriame ypatingą dėmesį skirsime saugumui. Todėl nuo pirmadienio iki penktadienio uždarysime Danijos oro erdvę visiems civilinių dronų skrydžiams“, – teigė ministerija.
Nuo rugsėjo 22 dienos Danijoje stebimi įtartini dronai privertė uždaryti kelis oro uostus, Kopenhagai užsimenant apie galimą Rusijos įsitraukimą, nors Maskva šiuos kaltinimus neigia.
ES viršūnių susitikime trečiadienį ir ketvirtadienį dalyvaus vyriausybių vadovai.
