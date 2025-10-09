Mergišiumi vadinamas Barronas Trumpas uždarė visą aukštą pastate: paaiškėjo, kodėl

Praėjusiais metais, būdamas pirmakursis pagrindiniame NYU miestelyje Grinvič Vilidže, Barronas, kurio ūgis siekia įspūdingus 201 cm, sulaukė nemažai dėmesio iš merginų, skelbė pagesix.com.
Prakalbo bendramokslis
Vienas bendramokslis sakė: „Jis aukštas ir šiek tiek nerangus, bet buvo tas vaikinas, apie kurį visi kalbėjo. Daug merginų dėl jo aikčiojo.“
Praėjusių metų gruodį žurnalui šaltinis sakė: „Jis mokosi [NYU Stern verslo mokykloje], taigi kažkiek studijuoja verslą. Jis tikras mergišius. Labai populiarus tarp merginų — aukštas, gražus. Daug kam atrodo gana patrauklus.“
Nepaisant šio populiarumo, Barronas privalo būti labai atsargus dėl savo privatumo. Dar balandį šaltinis pasakojo, kad jis negali dalintis savo telefono numeriu su naujais universiteto draugais, nes bijoma, jog jis gali nutekėti į viešumą.
Vietoj to jis bendrauja su bičiuliais per „Xbox“ žaidimų konsolės pokalbių platformą.
Tai jo išeitis. Jis vis dar ieško geriausio sprendimo“, – sakė šaltinis.
„Anot jo, asmeninio numerio turėjimas „sukelia daugiau problemų, nei duoda naudos.“
Jis aiškino: „Jei kas nors gautų tą numerį, jį greitai išplatintų, ir tada milijonas žmonių skambintų be sustojimo. Tuomet numerį tektų nuolat keisti, ir tai virstų tikru užburtu ratu.“
Barronas pastaruoju metu viešumoje matomas retai. Dar kovo mėnesį jis buvo pastebėtas atvykstant į „Trump Tower“ su mama Melania, ant riešo nešiojantis beveik 46 000 eurų vertės „Rolex“ laikrodį.
Be to, žurnalas Forbes neseniai pranešė, kad Barrono grynoji vertė siekia apie 138 milijonus eurų, daugiausia dėl investicijų į kriptovaliutas.
Šaltinis taip pat atskleidė, kad dėl griežtų saugumo priemonių, kad Barronas galėtų turėti romantišką pasimatymą, „Trump Tower“ pastate buvo uždarytas visas aukštas.
„Jis yra taip saugomas“, – sakė šaltinis, „kad tam buvo skirta visa erdvė.“
