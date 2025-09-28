Olena Zelenska atskleidė susitikimo su Melania Trump detales: susidarė 1 įspūdis

Moteris padėkojo Donaldo žmonai už paramą Ukrainai ir ypač už dėmesį vaikams, nukentėjusiems nuo karo.
„Jų, kaip ir visų empatiškų žmonių pasaulyje, vienija vaikų likimo klausimas“, – sakė pirmoji ponia.
Ji pažymėjo, kad su Melania susipažino dar 2019 metais, tačiau iki šiol asmeniškai nebendravo.
Per šiltą ir malonų susitikimą Zelenska padėkojo Trump už laišką Kremliaus valdovui Putinui, kuriame buvo kreipiamasi dėl Ukrainos vaikų likimo, skelbė unian.net.
„Ji yra nuomonės formuotoja. Ji žmogus, kuris pritraukia pasaulio publikos dėmesį. Ir mums reikalingi tokie kalbėtojai, kurie kalba apie mums skausmingas temas, kad pasaulis apie jas nepamirštų“, – pabrėžė Ukrainos pirmoji ponia.
Susidarė įspūdis
Olenai Zelenska susidarė įspūdį, kad Melania Trump yra gerai informuota apie daugelį karo, kurį Rusijos Federacija vykdo prieš Ukrainą, aspektų. Ji tikisi, kad šie jų asmeniniai ryšiai bus plėtojami ir toliau.
„Mes abi, kaip pirmosios ponios, esame minkštosios galios diplomatijos aktorės. Tai asmeninių kontaktų diplomatija, kurioje emocijos ir simpatijos vaidina didelį vaidmenį. Tikiuosi, kad mūsų atveju mums pavyks plėtoti šiuos kontaktus“, – sakė Olena.
