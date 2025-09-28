Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Olena Zelenska atskleidė susitikimo su Melania Trump detales: susidarė 1 įspūdis

2025-09-28 16:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 16:00

Pirmoji Ukrainos ponia Olena Zelenska papasakojo apie savo įspūdžius po susitikimo su Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento žmona Melania Trump. Šis susitikimas įvyko Niujorke.

Olena Zelenska ir Melania Trump (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Pirmoji Ukrainos ponia Olena Zelenska papasakojo apie savo įspūdžius po susitikimo su Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento žmona Melania Trump. Šis susitikimas įvyko Niujorke.

REKLAMA
6

Moteris padėkojo Donaldo žmonai už paramą Ukrainai ir ypač už dėmesį vaikams, nukentėjusiems nuo karo.

„Jų, kaip ir visų empatiškų žmonių pasaulyje, vienija vaikų likimo klausimas“, – sakė pirmoji ponia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji pažymėjo, kad su Melania susipažino dar 2019 metais, tačiau iki šiol asmeniškai nebendravo.

REKLAMA
REKLAMA

Per šiltą ir malonų susitikimą Zelenska padėkojo Trump už laišką Kremliaus valdovui Putinui, kuriame buvo kreipiamasi dėl Ukrainos vaikų likimo, skelbė unian.net.

REKLAMA

 

„Ji yra nuomonės formuotoja. Ji žmogus, kuris pritraukia pasaulio publikos dėmesį. Ir mums reikalingi tokie kalbėtojai, kurie kalba apie mums skausmingas temas, kad pasaulis apie jas nepamirštų“, – pabrėžė Ukrainos pirmoji ponia.

Susidarė įspūdis

Olenai Zelenska susidarė įspūdį, kad Melania Trump yra gerai informuota apie daugelį karo, kurį Rusijos Federacija vykdo prieš Ukrainą, aspektų. Ji tikisi, kad šie jų asmeniniai ryšiai bus plėtojami ir toliau.

„Mes abi, kaip pirmosios ponios, esame minkštosios galios diplomatijos aktorės. Tai asmeninių kontaktų diplomatija, kurioje emocijos ir simpatijos vaidina didelį vaidmenį. Tikiuosi, kad mūsų atveju mums pavyks plėtoti šiuos kontaktus“, – sakė Olena.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų