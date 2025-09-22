Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Skaitytoja iš lūpų išdavė, ką Trumpas pasakė žmonai nusileidęs Londone

2025-09-22 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 20:10

Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antrą kartą atvyko į Didžiąją Britaniją valstybiniam vizitui. Vos išlipęs iš lėktuvo jis spėjo išsakyti pirmuosius įspūdžius – ir, pasak profesionalios lūpų skaitytojos, jie buvo labai britiški.

Melania Trump, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
15

Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antrą kartą atvyko į Didžiąją Britaniją valstybiniam vizitui. Vos išlipęs iš lėktuvo jis spėjo išsakyti pirmuosius įspūdžius – ir, pasak profesionalios lūpų skaitytojos, jie buvo labai britiški.

1

Antradienį, rugsėjo 16-ąją, „Air Force One“ lėktuvas nusileido Londono Stanstedo oro uoste. Kartu su pirmąja ponia Melania Trump, D. Trumpas buvo pasitiktas JK užsienio reikalų sekretorės Yvette Cooper, JAV ambasadoriaus Londone Warreno Stephenso bei karaliaus lordo palydovo vikonto Hoodo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Donaldas Trumpas lankėsi Jungtinėje Karalystėje
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldas Trumpas lankėsi Jungtinėje Karalystėje

Paaiškėjo, ką Trumpas pasakė žmonai

Vis dėlto žiniasklaidos akys pirmiausia krypo ne į oficialias kalbas ar protokolą, o į D. Trumpo ir Melanios tarpusavio bendravimą, rašo UNILAD. 

Lūpų skaitytoja Nicola Hickling pastebėjo, kad vos nulipęs iš lėktuvo, D. Trumpas pasisuko į žmoną ir tarė: „O, šalta. Gerai, kad dėvime paltus.“ Dar netrukus jis įspėjo ją būti atsargesnei lipant laiptais.

Vėliau, laukdamas žmonos, D. Trumpas esą dar kartą pasiskundė oru, sakydamas diplomatams: „Labai vėjuota, jos plaukai visiškai pasišiaušė.“

Valstybinio vizito akcentai

Nepaisant žvarbaus oro ir protestuotojų, kurie ant Vindzoro pilies sienų projektavo D. Trumpo atvaizdą kartu su skandalingu milijardieriumi Jeffrey Epsteinu, prezidentas teigė esąs pagerbtas galėdamas dar kartą lankytis Jungtinėje Karalystėje.

D. Trumpas buvo pabrėžęs, kad labiausiai laukia susitikimo su karaliumi Karoliu III, kurį vadina draugu ir elegantišku džentelmenu, puikiai atstovaujančiu savo šaliai.

Valstybinio vizito metu buvo numatyta pasirašyti kelių milijardų vertės technologijų susitarimą su Jungtinės Karalystės premjeru Siru Keiru Starmeriu. Projektai apims naujų duomenų centrų statybas bei investicijas į dirbtinio intelekto tyrimus ir inžineriją.

Be to, Londono vyriausybė sieks užsitikrinti, kad JAV išlaikytų įsipareigojimus NATO ir toliau remtų Ukrainą.

Tai jau antrasis D. Trumpo valstybinis vizitas Jungtinėje Karalystėje – pirmasis įvyko 2019-aisiais, jo pirmosios prezidentinės kadencijos metu.

