JAV ambasadorius NATO: Rusijos grėsmė yra pervertinama

„Žinote, manau, kad Rusijos grėsmė yra šiek tiek pervertinama. Jie nepasiekė didelių laimėjimų. Ir, kaip jūs pažymėjote, Ukraina faktiškai susigrąžino savo teritoriją. Ir, žinote, man tai rodo Rusijos silpnumą. Ir, kadangi jų ekonomika toliau smunka, manau, kad šio karo tęsimas jiems bus sudėtingas“, – sakė jis.
Trumpas nenustatys taikos sąlygų
M. Whitakeris taip pat pabrėžė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas Rusijai ir Ukrainai neprimetinės taikos sąlygų ir veiks tik kaip tarpininkas.
„Trumpas toliau ieškos įtakos svertų ir sąlygų, kuriomis jis galės suvienyti abi puses ir tapti tarpininku sprendžiant problemą. Kartoju, jis neketina nustatyti sąlygų. Abi pusės turės sutikti su taikos susitarimu“, – sakė JAV ambasadorius NATO.
Rusijos grėsmė NATO
Praėjusios savaitės Rusijos dronų antskrydis, dėl kurio NATO pakėlė naikintuvus, padidino įtampą Rytų Europoje. Karas tarp Rusijos ir Ukrainos tęsiasi nepaisant kelis mėnesius trukusių JAV pastangų jį sustabdyti, įskaitant ir aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje.
Įsiveržimas pagilino susirūpinimą, kad karas gali išplisti už Ukrainos ribų.
NATO paskelbė stiprinanti savo gynybines pozicijas rytiniame flange, besiribojančiame su Baltarusija, Rusija ir Ukraina.
