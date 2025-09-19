Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

JAV ambasadorius NATO: Rusijos grėsmė yra pervertinama

2025-09-19 16:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-19 16:32

Jungtinių Valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris penktadienį „Fox News“ televizijai pareiškė, kad Rusijos grėsmė dažnai yra pervertinama, kadangi ji nepasiekė didelių laimėjimų Ukrainoje, rašo „RBC-Ukraine“.

Matthew Whitakeris (nuotr. SCANPIX)
36

Jungtinių Valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris penktadienį „Fox News“ televizijai pareiškė, kad Rusijos grėsmė dažnai yra pervertinama, kadangi ji nepasiekė didelių laimėjimų Ukrainoje, rašo „RBC-Ukraine“.

REKLAMA
5

„Žinote, manau, kad Rusijos grėsmė yra šiek tiek pervertinama. Jie nepasiekė didelių laimėjimų. Ir, kaip jūs pažymėjote, Ukraina faktiškai susigrąžino savo teritoriją. Ir, žinote, man tai rodo Rusijos silpnumą. Ir, kadangi jų ekonomika toliau smunka, manau, kad šio karo tęsimas jiems bus sudėtingas“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Trumpas nenustatys taikos sąlygų

M. Whitakeris taip pat pabrėžė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas Rusijai ir Ukrainai neprimetinės taikos sąlygų ir veiks tik kaip tarpininkas.

REKLAMA
REKLAMA

„Trumpas toliau ieškos įtakos svertų ir sąlygų, kuriomis jis galės suvienyti abi puses ir tapti tarpininku sprendžiant problemą. Kartoju, jis neketina nustatyti sąlygų. Abi pusės turės sutikti su taikos susitarimu“, – sakė JAV ambasadorius NATO.

REKLAMA

Rusijos grėsmė NATO

Praėjusios savaitės Rusijos dronų antskrydis, dėl kurio NATO pakėlė naikintuvus, padidino įtampą Rytų Europoje. Karas tarp Rusijos ir Ukrainos tęsiasi nepaisant kelis mėnesius trukusių JAV pastangų jį sustabdyti, įskaitant ir aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje.

Įsiveržimas pagilino susirūpinimą, kad karas gali išplisti už Ukrainos ribų.

NATO paskelbė stiprinanti savo gynybines pozicijas rytiniame flange, besiribojančiame su Baltarusija, Rusija ir Ukraina.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: dabar ne laikas prašyti Putino nutraukti ugnį (28)
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
Lenkija priminė Kinijai, kodėl jai turėtų rūpėti padėtis Baltarusijos pasienyje
„Mes geriame nuodus“: Rusijos okupuotoje Ukrainoje vandens kokybė kelia siaubą (nuotr. Telegram)
„Mes geriame nuodus“: Rusijos okupuotoje Ukrainoje vandens kokybė kelia siaubą (35)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Politico“: Putinas karo Ukrainoje nebaigs (67)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų