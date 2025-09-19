Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina atsakė, kur sustojo derybos su Rusija: ruošiasi masinėms atakoms

2025-09-19 14:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 14:18

Kyjivas ir Maskva kol kas nevykdo derybų dėl karo pabaigos ir ugnies nutraukimo, sako Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas, rašo UNIAN.

Rustemas Umerovas (nuotr. SCANPIX)
36

Kyjivas ir Maskva kol kas nevykdo derybų dėl karo pabaigos ir ugnies nutraukimo, sako Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas, rašo UNIAN.

REKLAMA
0

„Šiuo metu tęsiame humanitarinę dalį, kur išlaisviname karo belaisvius“, – CNN komentuoja R. Umerovas.

Jis taip pat priminė, kad Europos lyderiai kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu lankėsi Vašingtone, kur buvo susitarta dėl dvišalių ir trišalių susitikimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taigi, šiuo metu, manau, mes laukiame, kada įvyks trišaliai ir dvišaliai susitikimai“, – sako jis.

REKLAMA
REKLAMA

Anot R. Umerovo, iki metų pabaigos Rusija tikriausiai toliau masiškai atakuos Ukrainą. Rusija Ukrainą atakuoja dronais, sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis.

REKLAMA

„Rusija bando padidinti atakų skaičių iki tūkstančio per dieną, todėl manau, kad iki metų pabaigos jie išplės atakas. Tai rodo, kad Rusija neturi rimtų ketinimų baigti karą“, – pabrėžia R. Umerovas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

ES paskelbs naujas sankcijas Rusijai

Europos Komisija (EK) penktadienį pristatys naująjį sankcijų paketą prieš Rusiją, dėl kurio turės balsuoti Europos Sąjungos (ES) valstybės narės. ES siekia tokiu būdu spausti Maskvą dėl karo Ukrainoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Galime patvirtinti, kad Komisija priėmė naująjį, 19-ąjį, sankcijų paketą prieš Rusiją“, – spaudos konferencijos metu Briuselyje paskelbė EK atstovė spaudai Paula Pinho.

Vėliau penktadienį apie tai turėtų smulkiau komentuoti EK pirmininkė Ursula von der Leyen ir ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas.

„Reuters“ paskelbė, kad EK siūlys uždrausti rusiškų suskystintų gamtinių dujų (SGD) importą 2027 m. sausio 1 d., metais anksčiau nei planuota prieš tai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
S. Lavrovas, 2022 m. susitikimo su D. Kuleba ir M. Cavusoglu metu (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. ISW: Rusija dabar grasina vienai NATO šaliai lygiai taip pat, kaip grasino Ukrainai (120)
Putinas pasirodė su karine uniforma: įvardijo, kokia šio signalo esmė (nuotr. SCANPIX)
Ekspertas prakalbo, kam naudingas karas Ukrainoje: „Reikia apversti aukštyn kojomis“ (15)
NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Rusija per silpna, kad pradėtų naują didelį puolimą (38)
Rusai smogė Ukrainai – masiškai sutriko traukinių eismas (nuotr. Telegram)
Rusai masiškai smogė Ukrainos geležinkeliams – sutriko traukinių eismas (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų