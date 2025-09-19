Ukraina atsakė, kur sustojo derybos su Rusija: ruošiasi masinėms atakoms

„Šiuo metu tęsiame humanitarinę dalį, kur išlaisviname karo belaisvius“, – CNN komentuoja R. Umerovas.
Jis taip pat priminė, kad Europos lyderiai kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu lankėsi Vašingtone, kur buvo susitarta dėl dvišalių ir trišalių susitikimų.
„Taigi, šiuo metu, manau, mes laukiame, kada įvyks trišaliai ir dvišaliai susitikimai“, – sako jis.
Anot R. Umerovo, iki metų pabaigos Rusija tikriausiai toliau masiškai atakuos Ukrainą. Rusija Ukrainą atakuoja dronais, sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis.
„Rusija bando padidinti atakų skaičių iki tūkstančio per dieną, todėl manau, kad iki metų pabaigos jie išplės atakas. Tai rodo, kad Rusija neturi rimtų ketinimų baigti karą“, – pabrėžia R. Umerovas.
ES paskelbs naujas sankcijas Rusijai
Europos Komisija (EK) penktadienį pristatys naująjį sankcijų paketą prieš Rusiją, dėl kurio turės balsuoti Europos Sąjungos (ES) valstybės narės. ES siekia tokiu būdu spausti Maskvą dėl karo Ukrainoje.
„Galime patvirtinti, kad Komisija priėmė naująjį, 19-ąjį, sankcijų paketą prieš Rusiją“, – spaudos konferencijos metu Briuselyje paskelbė EK atstovė spaudai Paula Pinho.
Vėliau penktadienį apie tai turėtų smulkiau komentuoti EK pirmininkė Ursula von der Leyen ir ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas.
„Reuters“ paskelbė, kad EK siūlys uždrausti rusiškų suskystintų gamtinių dujų (SGD) importą 2027 m. sausio 1 d., metais anksčiau nei planuota prieš tai.
