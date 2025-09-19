„UTMA 13“ turnyre neįvyks Edvino Šalkovski ir Igno Pauliukevičiaus kova: agresiją filmavimo metu demonstravusiam Pauliukevičiui – drausminė nuobauda

Nors netrukus UTMA pranešė, kad iš I. Pauliukevičiaus atimama 30 proc. jo planuoto honoraro ir atiduodama E. Šalkovski, tačiau likus vos kiek daugiau nei savaitei iki turnyro paaiškėjo, kad po šio incidento E. Šalkovski apskritai negali pasirodyti ringe.
Kaip skelbia UTMA, E. Šalkovski sulauks pilnos kompensacijos dėl neįvykusios kovos, o I. Pauliukevičiui skiriama trumpa diskvalifikacija. Tvirtinama, kad pasveikus E. Šalkovski ir pasibaigus I. Pauliukevičiaus diskvalifikacijai ši kova bus organizuojama iš naujo ir įvyks ateities UTMA turnyruose.
„Oficialiai patvirtiname, kad E. Šalkovski negalės pasirodyti „UTMA 13“ turnyre dėl incidento metu patirtos traumos.
Paaiškėjus šioms aplinkybėms, I. Pauliukevičiui organizacija taiko drausminę nuobaudą – 2 mėnesių trukmės diskvalifikaciją.
UTMA organizacija E. Šalkovski atlygins incidento metu patirtą žalą, taip pat ir žalą dėl neįvykusios kovos – 10 tūkst. eurų.
E. Šalkovski linkime kuo greitesnio sveikimo. Kai E. Šalkovski bus pilnai pasiruošęs kovoti, jo dvikova su I. Pauliukevičiumi bus perkelta į artimiausią UTMA turnyrą“, – skelbiama organizacijos pranešime.
Pats E. Šalkovski pasidalino nuotrauka, kurioje matyti sužeidimai. Jis taip pat teigė, kad „jam reikia šiokio tokio remonto“.
„Esame dėkingi UTMA organizacijai už tinkamą reakciją ir aiškius veiksmus po įvykusio incidento.
Vertiname parodytas vertbes ir konstruktyvų dialogą, kurio dėka suderinome sprendimą dėl neįvykusios kovos žalos atlyginimo, todėl incidentą laikome uždarytu.
Mūsų klubo pamatiniai principai yra pagarba, sportinė etika ir sąžininga kova, todėl matome, kad mūsų ir UTMA vertbės sutapo.
Dėl E. Šalkovskio sunkios traumos kova šiuo metu neįmanoma, tačiau jam pasveikus dirbsime kartu su UTMA, kad ši kova įvyktų ateityje“, – pranešė ir E. Šalkovski klubas „Sparta Fight Gym“.
Tai nėra pirmas katas, kai UTMA organizacijoje įvyksta agresijos protrūkis dar prieš kovą: kiek anksčiau kibirkštys yra įsiplieskusios tarp „Sparta Fight Gym“ atstovo Sergejaus Maslobojevo ir Dovydo „Rimkenzo“ Rimkaus, kai spaudos konferencijos metu D. Rimkus prakalbo apie S. Maslobojevo šeimą ir šis bandė pulti „Rimkenzo“. Prieš tą patį turnyrą vyko akistata tarp kito „spartiečio“ Raimondo Krilavičiaus ir D. Rimkaus, o tada R. Krilavičius prieidamas prie varžovo trenkė jam galva ir sulaukė smūgio atgal. Visgi nei vienu atveju baudos ar diskvalifikacijos skirtos nebuvo.
Turnyro programa
Pagrindinės kovos (nuo 21.00 val.):
Eimantas Stanionis (15-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (16-2, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas
Nikola Cvetkovičius (1-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (3-0-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Dominykas Dirkstys (9-2 UTMA) - Naglis Kanišauskas (1-0 UTMA) | -84 kg, kikboksas
Dovydas Levickis (5-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (6-2 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Deividas Danyla (3-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (5-0 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Preliminarios kovos (nuo 19.00 val.):
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas
Matas Pultaražinskas (3-5 UTMA) – Martynas Danius (1-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Vitas Karosas (5-3 UTMA) - Khyzeris Hayatas (1-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas
Isa Gocmenas (0-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (2-0 UTMA) | -82 kg, kikboksas
Žygimantas Kiudelis (0-1 UTMA) – Justinas Gedminas (1-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas
Evaldas Balsys (0-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (1-0 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas
Ankstyvosios preliminarios kovos (nuo 17.00 val.):
Jonas Jazevičius (0-0 pro. boksas) – Michalas Czykielis (2-2 pro. boksas, Lenkija) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai
Robertas Liorančas (0-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (0-0 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai
Algiras Baniulis (1-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (0-0 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai
Aleksandras Trofimčiukas (1-0 pro. boksas) – Denisas Sudurovas (0-0 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai
Edgaras Skurdelis (2-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (2-5 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai
