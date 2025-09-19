Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

„UTMA 13“ turnyre neįvyks Edvino Šalkovski ir Igno Pauliukevičiaus kova: agresiją filmavimo metu demonstravusiam Pauliukevičiui – drausminė nuobauda

2025-09-19 12:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 12:41

Ruošiantis rugsėjo 27-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiam „UTMA 13“ turnyrui, organizacija filmuoja įvairius kovotojų pokalbius, tačiau vienas iš jų baigėsi konfliktu ir fiziniu kontaktu, kai įtampos neatlaikęs Ignas Pauliukevičius į veidą trenkė sėdinčiam Edvinui Šalkovski.

Edvinas Šalkovski ir Ignas Pauliukevičius | „Stop“ kadras

Ruošiantis rugsėjo 27-ą dieną Kauno „Žalgirio" arenoje vyksiančiam „UTMA 13" turnyrui, organizacija filmuoja įvairius kovotojų pokalbius, tačiau vienas iš jų baigėsi konfliktu ir fiziniu kontaktu, kai įtampos neatlaikęs Ignas Pauliukevičius į veidą trenkė sėdinčiam Edvinui Šalkovski.

0

Nors netrukus UTMA pranešė, kad iš I. Pauliukevičiaus atimama 30 proc. jo planuoto honoraro ir atiduodama E. Šalkovski, tačiau likus vos kiek daugiau nei savaitei iki turnyro paaiškėjo, kad po šio incidento E. Šalkovski apskritai negali pasirodyti ringe.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbia UTMA, E. Šalkovski sulauks pilnos kompensacijos dėl neįvykusios kovos, o I. Pauliukevičiui skiriama trumpa diskvalifikacija. Tvirtinama, kad pasveikus E. Šalkovski ir pasibaigus I. Pauliukevičiaus diskvalifikacijai ši kova bus organizuojama iš naujo ir įvyks ateities UTMA turnyruose.

„Oficialiai patvirtiname, kad E. Šalkovski negalės pasirodyti „UTMA 13“ turnyre dėl incidento metu patirtos traumos.

Paaiškėjus šioms aplinkybėms, I. Pauliukevičiui organizacija taiko drausminę nuobaudą – 2 mėnesių trukmės diskvalifikaciją.

UTMA organizacija E. Šalkovski atlygins incidento metu patirtą žalą, taip pat ir žalą dėl neįvykusios kovos – 10 tūkst. eurų.

E. Šalkovski linkime kuo greitesnio sveikimo. Kai E. Šalkovski bus pilnai pasiruošęs kovoti, jo dvikova su I. Pauliukevičiumi bus perkelta į artimiausią UTMA turnyrą“, – skelbiama organizacijos pranešime.

Pats E. Šalkovski pasidalino nuotrauka, kurioje matyti sužeidimai. Jis taip pat teigė, kad „jam reikia šiokio tokio remonto“.

„Esame dėkingi UTMA organizacijai už tinkamą reakciją ir aiškius veiksmus po įvykusio incidento.

Vertiname parodytas vertbes ir konstruktyvų dialogą, kurio dėka suderinome sprendimą dėl neįvykusios kovos žalos atlyginimo, todėl incidentą laikome uždarytu.

Mūsų klubo pamatiniai principai yra pagarba, sportinė etika ir sąžininga kova, todėl matome, kad mūsų ir UTMA vertbės sutapo.

Dėl E. Šalkovskio sunkios traumos kova šiuo metu neįmanoma, tačiau jam pasveikus dirbsime kartu su UTMA, kad ši kova įvyktų ateityje“, – pranešė ir E. Šalkovski klubas „Sparta Fight Gym“.

Tai nėra pirmas katas, kai UTMA organizacijoje įvyksta agresijos protrūkis dar prieš kovą: kiek anksčiau kibirkštys yra įsiplieskusios tarp „Sparta Fight Gym“ atstovo Sergejaus Maslobojevo ir Dovydo „Rimkenzo“ Rimkaus, kai spaudos konferencijos metu D. Rimkus prakalbo apie S. Maslobojevo šeimą ir šis bandė pulti „Rimkenzo“. Prieš tą patį turnyrą vyko akistata tarp kito „spartiečio“ Raimondo Krilavičiaus ir D. Rimkaus, o tada R. Krilavičius prieidamas prie varžovo trenkė jam galva ir sulaukė smūgio atgal. Visgi nei vienu atveju baudos ar diskvalifikacijos skirtos nebuvo.

Turnyro programa

Pagrindinės kovos (nuo 21.00 val.):

Eimantas Stanionis (15-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (16-2, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas

Nikola Cvetkovičius (1-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (3-0-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo

Dominykas Dirkstys (9-2 UTMA) - Naglis Kanišauskas (1-0 UTMA) | -84 kg, kikboksas

Dovydas Levickis (5-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (6-2 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo

Deividas Danyla (3-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (5-0 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis

Preliminarios kovos (nuo 19.00 val.):

Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas

Matas Pultaražinskas (3-5 UTMA) – Martynas Danius (1-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis

Vitas Karosas (5-3 UTMA) - Khyzeris Hayatas (1-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas

Isa Gocmenas (0-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (2-0 UTMA) | -82 kg, kikboksas

Žygimantas Kiudelis (0-1 UTMA) – Justinas Gedminas (1-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas

Evaldas Balsys (0-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (1-0 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas

Ankstyvosios preliminarios kovos (nuo 17.00 val.):

Jonas Jazevičius (0-0 pro. boksas) – Michalas Czykielis (2-2 pro. boksas, Lenkija) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai

Robertas Liorančas (0-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (0-0 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai

Algiras Baniulis (1-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (0-0 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai

Aleksandras Trofimčiukas (1-0 pro. boksas) – Denisas Sudurovas (0-0 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai

Edgaras Skurdelis (2-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (2-5 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai

Ignas Pauliukevičius užpuolė Edviną Šalkovskį | „Stop“ kadras
Pamatykite: filmuojant laidą Ignas Pauliukevičius trenkė Edvinui Šalkovski ir sulaukė UTMA bausmės (1)
Raimondas Avlasevičius | Organizatorių nuotr.
Paaiškėjo pilnas „UTMA 13“ kovų sąrašas ir jų eiliškumas, kyla ginčų dėl absoliučios svorio kategorijos reitingo

