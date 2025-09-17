Pasaulio imtynių čempionatas: Lietuvos merginos liko be laimėtų kovų

Trečiadienį čempionato moterų imtynių turnyre mūsų šaliai atstovavo Laura Stanelytė (53 kg) ir Augustė Gendvilaitė (72 kg).
Laura Stanelytė (23 metai) didžiuosiuose čempionatuose dalyvauja nuo 2022 metų, todėl treneris Aivaras Kaselis tikėjosi teigiamos baigties kvalifikacinėje imtyje su ispane Carla Jaune Soler, kuri pastaraisiais metais šlifavo pjedestalą pasaulio ir Europos U17, U20 bei U23 čempionatuose.
Viskas į priešingą, nei tikėtasi, pusę pakrypo po pirmų sekundžių kovos, tiksliau, vos tik kovai prasidėjus. Po teisėjo švilpuko dvejais metais jaunesne varžovė pagriebė kojas ir jau po keturių sekundžių į savo sąskaitą įsirašė pirmuosius du taškus. Po šalto dušo kova kiek išsilygino, tačiau kojų užgriebimu su kilstelėjimu ispanė pasidovanojo dar keturis taškus. Laurai jau reikėjo naikinti 6 taškų deficitą, ji šovė į priekį, abiem rankom užgriebė ispanės dubenį ir spaudė prie kilimo krašto. „Ilgų rankų“ apglėbimas nebuvo tvirtas, ispanė nesunkiai rado neapgintą nišą, prakišo ranką tarp žasto ir šono, ir kairės mostu atliko aukštą keturbalį numušimą į dešinę pusę. 0:10.
„Tokioje situacijoje prisitrauki prie savęs ir išneši užkilimo!“, – karštai jau po dvikovos klaidos esmę aiškino treneris A. Kaselis.
Pasaulio čempionato debiutantei Augustei Gendvilaitei burtai padovanojo daugkartinę Europos čempionatų prizininkę Pauline Denise Lecarpentier iš Prancūzijos.
Aštuoniolikmetė šiaulietė nepabūgo tituluotis varžovės, rodė akivaizdžią iniciatyvą ir po pirmos aktyvios minutės teisėjai skyrė įspėjimą prancūzei. Deja, Augustei iki pirmo solidaus taško paėmimo pritrūko dviejų sekundžių – P. D. Lecapentier pavyko užklupti lietuvę nėrimu į kojas ir parblokšti ant kilimo.
Augustė neišsimušė iš vėžių, toliau ramiai fechtavosi su prancūze, tačiau pirmo kėlinuko pabaigoje Lecarpentier pakartojo jau kartą nusisekusį veiksmą ir atletės trumam poilsiui išėjo esant rezultatui 0:4.
Antrame kėlinuke išryškėjo varžovės meistriškumas ir patirtis. Nekaltame artimame kontakte prancūzė užmigdė Augustės budrumą ir, sulaukusi akimirkos, kuomet lietuvė šiek tiek išsities, prigriebė jos liemenį ir nuleido ant kilimo. Parteryje Augustė apsigynė nuo „kryžiuko“, tęsė kovą stovimoje padėtyje ir pasirūpino blankia ir užstrigusi kojų ataka, kuri varovei jokio pavojaus nesukėlė ir tapo lengvu grobiu. Prancūzė ramiai pasiėmė dar du taškus. Likus minutei iki finalo, baigtis daugmaž buvo aiški, tačiau labai knietėjo, kad Augustė atsilaikytų iki dvikovos pabaigos ir įsirašytų bent vieną kvalifikacinį tašką, kuris galutinėje rikiuotėje Augustę kilstelėtų keliomis pakopomis aukščiau.
Taip neatsitiko – P. D. Lecapentier pakartojo panėrimą ir iškeliavo į ketvirtfinalį.
„Augustę gerokai paaugino stipri treniruočių stovykla Lenkijoje. Augustė Europos ir pasaulio U20 čempionatuose ir Augustė Zagrebe yra dvi skirtingos sportininkės. Šiuo aspektu džiaugiuosi, bet reikalingos pergalės“, – santūriai vertino treneris A. Kaselis.
Lietuvių rezultatai:
WW – 53 kg Kvalif. Laura STANELYTĖ – Carla JAUME SOLER (ESP) 0:10
WW – 72 kg 1/8 Finalo Auguste GENDVILAITĖ – Pauline Denise LECARPENTIER (FRA) 0:10
