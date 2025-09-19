Kalendorius
P.Beverley: jeigu nepasirašau sutarties, baigiu karjerą

2025-09-19 12:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 12:35

Buvęs ilgametis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjas Patrickas Beverley artėja link to, kad baigtų karjerą.

P.Beverley gali baigti karjerą (Scanpix nuotr.)

0

„Jeigu netrukus nesurasiu klubo, baigsiu karjerą. Tokia tiesa“, – pripažino 37 metų 185 cm ūgio gynėjas.

P.Beverley praėjusį sezoną pradėjo Tel Avivo „Hapoel“ gretose, bet vasarį paliko komandą. Europos taurėje per 24 minutes fiksavo 10,7 taško, 4,1 atkovoto kamuolio, 4,6 rezultatyvaus perdavimo ir 13,6 naudingumo balo vidurkius.

NBA amerikietis praleido 12 metų ir vilkėjo septynių skirtingų komandų marškinėlius.

