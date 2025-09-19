Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Europa priėmė naują sankcijų paketą prieš Rusiją

2025-09-19 13:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 13:47

Europos Komisija (EK) penktadienį pristatys naująjį sankcijų paketą prieš Rusiją, dėl kurio turės balsuoti Europos Sąjungos (ES) valstybės narės. ES siekia tokiu būdu spausti Maskvą dėl karo Ukrainoje.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)

Europos Komisija (EK) penktadienį pristatys naująjį sankcijų paketą prieš Rusiją, dėl kurio turės balsuoti Europos Sąjungos (ES) valstybės narės. ES siekia tokiu būdu spausti Maskvą dėl karo Ukrainoje.

„Galime patvirtinti, kad Komisija priėmė naująjį, 19-ąjį, sankcijų paketą prieš Rusiją“, – spaudos konferencijos metu Briuselyje paskelbė EK atstovė spaudai Paula Pinho.

Vėliau penktadienį apie tai turėtų smulkiau komentuoti EK pirmininkė Ursula von der Leyen ir ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas.

„Reuters“ paskelbė, kad EK siūlys uždrausti rusiškų suskystintų gamtinių dujų (SGD) importą 2027 m. sausio 1 d., metais anksčiau nei planuota prieš tai.

