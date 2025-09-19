Europa priėmė naują sankcijų paketą prieš Rusiją

„Galime patvirtinti, kad Komisija priėmė naująjį, 19-ąjį, sankcijų paketą prieš Rusiją“, – spaudos konferencijos metu Briuselyje paskelbė EK atstovė spaudai Paula Pinho.
Vėliau penktadienį apie tai turėtų smulkiau komentuoti EK pirmininkė Ursula von der Leyen ir ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas.
„Reuters“ paskelbė, kad EK siūlys uždrausti rusiškų suskystintų gamtinių dujų (SGD) importą 2027 m. sausio 1 d., metais anksčiau nei planuota prieš tai.
