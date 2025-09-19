Britanijos užsienio žvalgybos agentūros vadovas: Kremlius nenori derėtis dėl taikos

Slaptosios žvalgybos tarnybos MI6, kaip ji dažniau vadinama, vadovas seras Richardas Moore'as pareiškė, kad Putinas „mus mulkina“.
„Jis siekia visomis įmanomomis priemonėmis primesti savo imperinę valią. Tačiau jam nepavyks“, – sakė R. Moore'as.
„Atvirai kalbant, Putinas atkando daugiau, nei gali sukramtyti. Jis manė, kad lengvai laimės. Tačiau jis – ir daugelis kitų – nuvertino ukrainiečius“, – teigė jis.
R. Moore'as kalbėjo Britanijos konsulate Stambule po penkerių metų darbo MI6 vadovo poste. Jis paliks šias pareigas rugsėjo pabaigoje.
