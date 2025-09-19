Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Britanijos užsienio žvalgybos agentūros vadovas: Kremlius nenori derėtis dėl taikos

2025-09-19 12:22 / šaltinis: BNS
2025-09-19 12:22

Nėra absoliučiai jokių įrodymų, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori derėtis dėl taikos Ukrainoje, penktadienį pareiškė Britanijos užsienio žvalgybos agentūros vadovas.

„Putinas yra pasirengęs smogti“: lenkai ir suomiai nepasitiki „gerais Putino ketinimais“ (nuotr. SCANPIX)

Nėra absoliučiai jokių įrodymų, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori derėtis dėl taikos Ukrainoje, penktadienį pareiškė Britanijos užsienio žvalgybos agentūros vadovas.

REKLAMA
1

Slaptosios žvalgybos tarnybos MI6, kaip ji dažniau vadinama, vadovas seras Richardas Moore'as pareiškė, kad Putinas „mus mulkina“.

„Jis siekia visomis įmanomomis priemonėmis primesti savo imperinę valią. Tačiau jam nepavyks“, – sakė R. Moore'as.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atvirai kalbant, Putinas atkando daugiau, nei gali sukramtyti. Jis manė, kad lengvai laimės. Tačiau jis – ir daugelis kitų – nuvertino ukrainiečius“, – teigė jis.

R. Moore'as kalbėjo Britanijos konsulate Stambule po penkerių metų darbo MI6 vadovo poste. Jis paliks šias pareigas rugsėjo pabaigoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų