„Fronto linijoje yra daugiau nei 700 tūkstančių“, – per televizijos transliuotą susitikimą sakė V. Putinas.
Neseniai panašų skaičių pateikė ir Ukraina.
Ukrainoje dislokuota beveik 700 tūkst. Rusijos kareivių, įskaitant Nacionalinės gvardijos karius, specialiąsias pajėgas ir paramos dalinius, rugsėjo 5 d. sakė Ukrainos karinės žvalgybos (HUR) atstovas Andrijus Jusovas.
Jo teigimu, diduma jų dislokuota Donecko srityje, o tai rodo Rusijos prioritetus.
Ukrainos armijoje visoje šalyje tarnauja beveik 900 tūst. karių, tačiau prezidentas Volodymyras Zelenskis sausio mėnesį sakė, kad Rusija ir toliau turi pranašumą kareivių skaičiumi kai kuriuose fronto linijos ruožuose dėl pajėgų koncentracijos. Tuo metu Rusijos kontingentą Ukrainoje sudarė 600 tūkst. karių, sakė V. Zelenskis.
Nepaisant to, kad per plataus masto karą Rusija, kaip pranešama, neteko daugiau nei milijono kareivių, ji sugeba nuolat kompensuoti savo nuostolius naujais sutartis pasirašiusiais kariais, o Kyjivui kareivių ir toliau trūksta.
Maskva taip pat gauna pastiprinimą iš Šiaurės Korėjos, iš pradžių išsiuntusios į Rusiją iki 12 tūkst. kareivių, o dabar laukiama naujos partijos.
Pasak A. Jusovo, Pchenjano pajėgos tebėra Rusijoje. Be to, Šiaurės Korėjos diktatorius Kim Jong Unas tiekia V. Putinui artilerijos sviedinius ir balistines raketas.
„Visame fronte 40–60 proc. į Ukrainą ir Ukrainos karius paleistų artilerijos sviedinių yra pagaminti Šiaurės Korėjoje – tai didžiuliai skaičiai“, – sakė A. Jusovas.
„Jei šis veiksnys būtų pašalintas, Rusijos ugnies galia ir smogiamieji pajėgumai būtų daug mažesni“, – teigė jis ir pridūrė, kad Šiaurės Korėjos artilerijos ir raketų tiekimas yra kus kas reikšmingesnis nei karių dislokavimas.
