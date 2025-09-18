Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Donaldas Trumpas: Vladimiras Putinas mane nuvylė

2025-09-18 17:41 / šaltinis: BNS
2025-09-18 17:41

JAV vadovas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „tikrai jį nuvylė“ tęsdamas karą Ukrainoje, nepaisant pastangų sustabdyti kovas.

Donaldas Trumpas: Vladimiras Putinas mane nuvylė (nuotr. SCANPIX)

18

Spaudos konferencijoje su Britanijos ministru pirmininku Keiru Starmeriu D. Trumpas sakė, kad manė, jog Ukrainos konfliktą bus „lengviausia“ užbaigti „dėl mano santykių su prezidentu Putinu, bet jis mane nuvylė. Jis mane tikrai nuvylė“.

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad tikisi „gerų naujienų“ dėl taikos proceso Ukrainoje

„Tikiuosi, kad netrukus turėsime jums gerų naujienų“, – sakė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prabilo Trumpo bičiulis: jis jau suprato, kad prieš Putiną reikia imtis kitų priemonių (nuotr. SCANPIX)
Prabilo Trumpo bičiulis: jis jau suprato, kad prieš Putiną reikia imtis kitų priemonių (5)
D. Trumpas ir V. Zelenskis (tv3.lt koliažas)
Trumpo pamokslai Europai: jūs tik kalbate, bet nieko nedarote (12)
JAV kariuomenė (nuotr. Fotobankas.lt/ L. Balandis)
Daugiau nei pusė amerikiečių mano, kad JAV turėtų pasitelkti karinę jėgą, jei Rusija pultų Lietuvą, Latviją ir Estiją (11)
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
Lenkija priminė Kinijai, kodėl jai turėtų rūpėti padėtis Baltarusijos pasienyje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Gediminas
Gediminas
2025-09-18 17:59
Jau kiek kartų ryžikas aiškina, jog putleris jį nuvylė.. Ir kas iš to? Putiai panorėjus šitas klounas vistiek jam išvynios raudoną dekį, ir bučiuos jam į ranką. Tokia realybė. Matyt putleris prieš šitą ryžiką turi kompromituojančios medžiagos, kad šis taip myžčioja, kai kalba pasisuka ties Amerikos sankcijas ruskiams- kitaip neįsivaizduoju, ko jis taip tryznioja.
Atsakyti
Tragikomedija
Tragikomedija
2025-09-18 18:01
Ryžas vėl rytoj pabus...ir vėl iš naujo pasakorius aiškins, kad liliputas iš kremliaus yra great guy, bet vakare vėl nusivils botoxiniu....ryžui totalus klimaksas...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
Į viršų