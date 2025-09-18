Donaldas Trumpas: Vladimiras Putinas mane nuvylė

Spaudos konferencijoje su Britanijos ministru pirmininku Keiru Starmeriu D. Trumpas sakė, kad manė, jog Ukrainos konfliktą bus „lengviausia“ užbaigti „dėl mano santykių su prezidentu Putinu, bet jis mane nuvylė. Jis mane tikrai nuvylė“.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad tikisi „gerų naujienų“ dėl taikos proceso Ukrainoje
„Tikiuosi, kad netrukus turėsime jums gerų naujienų“, – sakė jis.
