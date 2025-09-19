Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po gaisro lankytojams atidaromi Paryžiaus Dievo Motinos katedros bokštai

2025-09-19 17:21
2025-09-19 17:21

Penktadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas atidarė visuomenei du didingus Paryžiaus Dievo Motinos katedros viduramžių bokštus, atstatytus po niokojančio gaisro. 

Paryžiaus Dievo Motinos katedros vitražai – geriausių stiklo meistrų rankose: atkuriami 39 viražai (nuotr. SCANPIX)

Penktadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas atidarė visuomenei du didingus Paryžiaus Dievo Motinos katedros viduramžių bokštus, atstatytus po niokojančio gaisro. 

0

E. Macronas vadovavo katedros atstatymo pastangoms nuo 2019 m. balandžio 15 d. gaisro. Atidarymas įvyko likus dienai iki savaitgalio, kai lankytojai pagaliau vėl galės užkopti 424 laipteliais ir pasigrožėti neprilygstamais Paryžiaus vaizdais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis atidarymas žymi dar vieną svarbų etapą didžiuliame rekonstrukcijos procese, tęsiamame ir po katedros atidarymo 2024 m. gruodžio 7 d. per iškilmingą ceremoniją, kurioje dalyvavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, likus kelioms savaitėms iki jo inauguracijos. 

Dievo Motinos katedros atstatymas yra didelė sėkmė politinių sunkumų patiriančiam E. Macronui. Jis gali pasigirti tęsėjęs po gaisro duotą pažadą, kad restauracija bus baigta per penkerius metus.

Įspūdingi vaizdai

E. Macronui buvo suteikta garbė būti pirmuoju ekskursijos po atrestauruotus bokštus dalyviu, iš arti apžiūrėti garsiąsias katedros chimeras – groteskiškas mitinių žvėrių skulptūras, puošiančias išorines sienas. 

„Dievo Motinos katedros bokštai vėl atveria duris visuomenei“, – socialiniame tinkle X parašė E. Macronas. 

„Katedra atgavo visą savo spindesį ir vėl siūlo įspūdingus Paryžiaus vaizdus“, – pridūrė jis. 

Lankytojai galės mėgautis maždaug 45 minučių trukmės ekskursija. Ji prasideda pietiniame bokšte, tęsiama varpinėje, po to galima išeiti į terasas, pamatyti du pagrindinius katedros varpus, o tada nusileis per šiaurinį bokštą. 

„Šis maršrutas jau egzistavo prieš gaisrą, tačiau jis daugeliu atžvilgių buvo itin patobulintas“, – sakė Philippe'as Jostas, E. Macrono paskirtas rekonstrukcijos vadovas, atkreipęs dėmesį į naujus apžvalgos taškus ir erdves lankytojams. 

Aplankyti bokštus bus sudėtingiau ir brangiau nei pačią katedrą. Bilietai kainuos16 eurų, nors įėjimas į katedrą yra nemokamas, juos reikės nusipirkti internetu, vienu metu bus įleidžiama tik 19 žmonių. 

Pirmųjų dviejų dienų bilietai buvo parduoti vos per 24 minutes. 

Bokštų atidarymas žymi paskutinį svarbų rekonstrukcijos proceso etapą, tačiau darbai dar nebaigti. Dabar bus renovuojama apsidė rytiniame katedros gale. 

