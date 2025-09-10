Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Naujasis Prancūzijos premjeras Lecornu ragina ieškoti „kūrybiškų“ politinės krizės sprendimų

2025-09-10 17:25 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 17:25

Naujasis Prancūzijos ministras pirmininkas Sébastienas Lecornu, trečiadienį pradėjęs eiti pareigas, paragino imtis politinių permainų, o šalyje tą pačią dieną kilo protestų banga.

Sebastienas Lecornu BNS Foto

Naujasis Prancūzijos ministras pirmininkas Sébastienas Lecornu, trečiadienį pradėjęs eiti pareigas, paragino imtis politinių permainų, o šalyje tą pačią dieną kilo protestų banga.

0

„Turės įvykti lūžiai – ne tik formos, ne tik metodo, bet ir turinio“, – sakė S. Lecornu valdžios perdavimo ceremonijoje Paryžiuje. Jis pakeitė Francois Bayrou, kuris antradienį atsistatydino pralaimėjęs balsavimą dėl pasitikėjimo Nacionalinėje asamblėjoje.

Atotrūkis tarp politinės padėties ir piliečių lūkesčių turi būti panaikintas, teigė S. Lecornu, anksčiau ėjęs gynybos ministro pareigas.

„Kad tai padarytume, mes taip pat turėsime keistis, būti kūrybiškesni, kartais techniškesni, rimčiau dirbti su savo oponentais“, – sakė 39-erių metų politikas.

Naujasis premjeras, kurį antradienį paskyrė prezidentas Emmanuelis Macronas, sakė, kad artimiausiomis dienomis nori susitikti su partijų ir profesinių sąjungų atstovais.

S. Lecornu, kuris laikomas artimu prezidento sąjungininku, laukia sunki užduotis užsitikrinti daugumos palaikymą Nacionalinėje asamblėjoje, kuri yra susiskaldžiusi tarp E. Macrono centristų stovyklos, Marine Le Pen kraštutinių dešiniųjų „Nacionalinio sambūrio“ ir kairiųjų partijų.

Nepaisant to, S. Lecornu pažadėjo Prancūzijos gyventojams: „Mums pavyks“, pridurdamas, kad „nėra neįmanomo kelio“.

Jo komentarai buvo itin trumpi. „Šis nestabilumas ir politinė bei parlamentinė krizė, kurią išgyvename, reikalauja kuklumo ir sveikos nuovokos“, – sakė jis.

Šios pastabos buvo užuomina į visoje šalyje vykstančią protestų prieš taupymo priemones bangą, per kurią policija iki šiol sulaikė mažiausiai 200 žmonių.

