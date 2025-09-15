Paryžiuje prieš teismą stojo eutanazijos aktyvistai

Šie aktyvistai yra asociacijos "Ultime Liberte“ (Galutinė laisvė), kovojančios dėl pagalbinės savižudybės ir eutanazijos legalizavimo Prancūzijoje, nariai.
Jie kaltinami tuo, kad nuo 2018-ųjų rugpjūčio ir 2020 lapkričio padėjo dešimtims žmonių įsigyti vaistą pentobarbitalį, naudojamą gydytojo asistuojamai savižudybei Belgijoje ir Šveicarijoje.
Daugelis kaltinamųjų, kurių amžius svyruoja nuo 74 iki 89 metų, yra pensininkai mokytojai, praeityje neturėję jokio teistumo.
Jiems pareikšti kaltinimai dėl nelegalių medžiagų kontrabandos, ir, jei bus pripažinti kaltais, jiems gresia iki 10 metų laisvės atėmimo. Tačiau manoma, kad bausmės bus švelnesnės, atsižvelgiant į lengvinančias aplinkybes, įskaitant kaltinamųjų amžių.
Prancūzijoje pentobarbitalis naudojamas atliekant gyvūnų eutanaziją, o JAV – mirties bausmei vykdyti.
Tačiau šiuo metu nedaug šalių leidžia eutanaziją, ir daugelyje jų padėti kam nors nutraukti gyvenimą tebėra nusikaltimas, net sunkių ar nepagydomų ligų atvejais.
Prancūzijoje diskusijos dėl eutanazijos įteisinimo tęsiasi jau ne vienerius metus.
Gegužės mėnesį Prancūzijos žemieji parlamento rūmai per pirmąjį svarstymą pritarė įstatymo projektui dėl pagalbinės savižudybės. Tai pirmasis žingsnis ilgame procese, kuriuo pacientams būtų galima suteikti medicininę pagalbą norint nutraukti gyvenimą aiškiai apibrėžtomis sąlygomis.
Prie Paryžiaus teismo rūmų apie 70 asociacijos narių mitingavo palaikydami kaltinamuosius.
„Esame patenkinti, kad vyksta teismas, kad galėtume atkreipti visuomenės dėmesį į (šią problemą)“, – naujienų agentūrai AFP sakė vieno iš kaltinamųjų žmona Monique Denis.
„Ir galbūt visuomenės nuomonė pritars įstatymo keitimui“, – pridūrė 69 metų moteris.
Teismas truks iki spalio 9-osios.
