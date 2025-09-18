Paaiškėjo, ką Trumpas valgė pas karališką šeimą: patiekalai nustebins

Valstybinis banketas – JAV prezidento ir jo žmonos valstybinio vizito Jungtinėje Karalystėje dalis, rašo mirror.co.uk.
Kaip įprasta per valstybinius banketus, kai priimami užsienio šalių lyderiai, meniu, tradiciškai parašytą prancūzų kalba ir atspindintį šalį, parengė specialiai atrinkti šefai.
Paviešintas banketo meniu
Buvo atskleistas visas patiekalų sąrašas, kuriuo vakar mėgavosi D. Trumpas ir kiti svečiai.
Užkandžiui buvo patiekta Hampšyro pipirnių panna cotta su parmezano sausainiu ir putpelės kiaušinių salotomis.
Pagrindiniam patiekalui buvo tiekiami ekologiški Norfolko vištienos suktinukai, apvynioti cukinijomis, su čiobreliu ir pikantišku padažu.
Desertas – vanilinis ledų bombė su Kento aviečių šerbeto įdarbu ir lengvai apvirtos Viktorijos slyvos.
Vakarienės metu buvo pilstomi įvairūs vynai, taip pat parinktas mėgstamiausias WInstono Churchillio šampanas, taip pagerbiant prezidento meilę šiam ministrui pirmininkui.
Po vakarienės svečiams buvo patiektas 1945 m. portas, taip pažymint, kad D. Trumpas buvo ir 45-asis, ir yra 47-asis JAV prezidentas. Taip pat buvo tiekiamas 1912 m. gėrimas, pažymint metus, kai Škotijoje gimė D. Trumpo mama Mary Anne MacLeod.
Be to, buvo siūlomas 1980 m. viskis, kuris buvo dovanotas velionei karalienei Elžbietai 1980 m.ir išpilstytas jos Auksinio valdymo jubiliejaus proga 2002-aisiais.
Specialiai vizitui sukurtas išskirtinis kokteilis
Pagal naują tradiciją šiai progai buvo sukurtas specialus kokteilis. Jis apibūdinamas kaip klasikinio Jungtinės Karalystės ir JAV rūgštaus kokteilio su viskiu interpretacija, nes jame susimaišo dūminis viskio ir ryškus marmelado citrusinis skonis.
Jis apibūdinamas kaip „puoštas pekano putomis ir dekoruotas skrudintu zefyru ant žvaigždės formos sausainio“.
Svarbus skirtumas tarp šio vizito ir ankstesnių banketų su kitais užsienio lyderiais – D. Trumpas nedalyvavo ypatingoje tradicijoje, kurią pradėjo karalius Karolis III. Pastaraisiais metais monarcho priimamiems lyderiams kuriamas specialus kokteilis jų vizitui pagerbti.
Vakar buvo patiektas gėrimas, simbolizuojantis „ypatingą santykį“ tarp Didžiosios Britanijos ir JAV, tačiau D. Trumpas, kuris visiškai nevartoja alkoholio, neparagavo vizitui paminėti sukurto gėrimo.
„Aš niekada nesu ragavęs alkoholio“, – dar 2016 m. D. Trumpas sakė „Fox News“.
Jo blaivybės pasirinkimą lėmė tragiška jo vyresnio brolio Fredo jaunesniojo mirtis – jis mirė sulaukęs 42 metų, dėl komplikacijų, susijusių su priklausomybe nuo alkoholio.
„Tai buvo labai sunkus laikotarpis. Jei nepradėsite, niekada neturėsite problemos. Jei pradėsite, gali būti problemų. Ir tai labai sunku sustabdyti“, – tąkart sakė JAV prezidentas.
Vakarykščio banketo meniu smarkiai skiriasi nuo vaišių per D. Trumpo valstybinį vizitą 2019 m., kai jį priėmė velionė karalienė Elžbieta II.
Tąsyk banketo metu užkandžiui buvo patiekta virta oto filė su pipirnių puta, smidrais ir daržinio builio padažu.
Pagrindinis patiekalas buvo Naujojo sezono Vindzoro avienos nugarinė su žolelių įdaru, pavasarinėmis daržovėmis ir porto padažu. Desertas buvo ne mažiau prabangus – braškių sausainis su citrininės verbenos kremo įdaru.
