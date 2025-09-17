Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pradėdamas valstybinį vizitą JK, Trumpas atvyko į Vindzoro pilį

2025-09-17 14:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 14:51

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kartu su savo žmona Melania trečiadienį, pirmąją visą jo istorinio antrojo valstybinio vizito Jungtinėje Karalystėje (JK) dieną, sraigtasparniu atvyko į Vindzoro pilį.

Donaldo Trumpo ir Melanios Trump vizitas Jungtinėje Karalystėje (nuotr. SCANPIX)
7

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kartu su savo žmona Melania trečiadienį, pirmąją visą jo istorinio antrojo valstybinio vizito Jungtinėje Karalystėje (JK) dieną, sraigtasparniu atvyko į Vindzoro pilį.

REKLAMA
0

Juos pasitiko sosto įpėdinis princas Williamas ir jo žmona princesė Catherine, kai jie išlipo iš prezidentinio sraigtasparnio „Marine One“, kuris nusileido ant vejos prie kelių šimtmečių senumo pilies.

Donaldo Trumpo ir Melanios Trump vizitas Jungtinėje Karalystėje
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldo Trumpo ir Melanios Trump vizitas Jungtinėje Karalystėje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų