Vaizdo įrašas plinta it virusas: Donaldas Trumpas ir Melania Trump prigauti netinkamu metu

Dar prieš Trumpo kalbą JT būstinėje, pora susidūrė su netikėtu incidentu – eskalatorius, kuriuo jie kilo aukštyn, staiga sustojo, priversdamas juos lipti laiptais, skelbė people.com.
Nesklandumai ir paviešintas įrašas
JT atstovas spaudai vėliau paaiškino, kad eskalatoriaus sustojimą sukėlė amerikiečių delegacijos operatorius, netyčia suaktyvinęs saugumo mechanizmą.
Nepraėjus nė kelioms minutėms po šio incidento, prezidento kalbos metu sugedo suflerio įrenginys. Trumpas turėjo sustoti maždaug 15 sekundžių, o prieš tęsiant kalbą pašiepė atsakingą darbuotoją, sakydamas: „Galiu tik pasakyti, kad tas, kas valdo šitą suflerį, turi rimtų problemų.“
Vis dėlto vienas iš labiausiai aptarinėtų momentų įvyko jau grįžus į Vašingtoną. Rugsėjo 23-iosios vakarą, sraigtasparniui „Marine One“ nusileidus Baltųjų rūmų pietinėje vejoje, kameros užfiksavo D. Trumpo ir Melania pokalbį, kuris atrodė įtemptas.
@people President #DonaldTrump and first lady #MelaniaTrump ♬ Neutral background music03_Press, Politics, Wars, Economics, Incident, Accident, Explanation, Journalism, Report, Global Crisis(1261752) - Ney
Vaizdo įraše matyti, kaip Melania purto galvą ir mosteli ranka Donaldo link, prieš jam pertraukiant ją rodydamas pirštu. Vėliau pora išlipo iš sraigtasparnio ir susikibę rankomis.
