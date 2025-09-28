Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Vaizdo įrašas plinta it virusas: Donaldas Trumpas ir Melania Trump prigauti netinkamu metu

2025-09-28 14:46
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 14:46

Rugsėjo 23 d. prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melania Trump lankėsi Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje Niujorke, tačiau jų vizitas neapsiėjo be įtampos kupinų akimirkų, kurios netruko pasklisti žiniasklaidoje.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump (nuotr. SCANPIX)
7

Rugsėjo 23 d. prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melania Trump lankėsi Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje Niujorke, tačiau jų vizitas neapsiėjo be įtampos kupinų akimirkų, kurios netruko pasklisti žiniasklaidoje.

3

Dar prieš Trumpo kalbą JT būstinėje, pora susidūrė su netikėtu incidentu – eskalatorius, kuriuo jie kilo aukštyn, staiga sustojo, priversdamas juos lipti laiptais, skelbė people.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Donaldas Trumpas ir Melania Trump
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldas Trumpas ir Melania Trump

Nesklandumai ir paviešintas įrašas

JT atstovas spaudai vėliau paaiškino, kad eskalatoriaus sustojimą sukėlė amerikiečių delegacijos operatorius, netyčia suaktyvinęs saugumo mechanizmą.

Nepraėjus nė kelioms minutėms po šio incidento, prezidento kalbos metu sugedo suflerio įrenginys. Trumpas turėjo sustoti maždaug 15 sekundžių, o prieš tęsiant kalbą pašiepė atsakingą darbuotoją, sakydamas: „Galiu tik pasakyti, kad tas, kas valdo šitą suflerį, turi rimtų problemų.“

Vis dėlto vienas iš labiausiai aptarinėtų momentų įvyko jau grįžus į Vašingtoną. Rugsėjo 23-iosios vakarą, sraigtasparniui „Marine One“ nusileidus Baltųjų rūmų pietinėje vejoje, kameros užfiksavo D. Trumpo ir Melania pokalbį, kuris atrodė įtemptas.

Vaizdo įraše matyti, kaip Melania purto galvą ir mosteli ranka Donaldo link, prieš jam pertraukiant ją rodydamas pirštu. Vėliau pora išlipo iš sraigtasparnio ir susikibę rankomis.

 

