Donaldas Trumpas greičiausiai negaus Nobelio taikos premijos, tačiau kas ją gali laimėti?

Norvegijos Nobelio komitetas Osle užbaigs šią nežinią, kai penktadienį 11 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku paskelbs nugalėtoją.
Situacija niūri: nuo 1946 metų, kai Švedijos Upsalos universitetas pradėjo kurti pasaulinę konfliktų duomenų bazę, ginkluotų konfliktų, kuriuose dalyvauja bent viena valstybė, skaičius pasaulyje dar niekada nebuvo toks didelis kaip 2024 metais.
D. Trumpas ne kartą yra sakęs, kad nusipelno prestižinės premijos už esą aštuonių konfliktų išsprendimą, tačiau ekspertai prognozuoja, kad jis nebus komiteto pasirinkimas – bent jau ne šiais metais.
„Ne, šiemet tai nebus Trumpas“, – naujienų agentūrai AFP sakė švedų profesorius Peteris Wallensteenas, tarptautinių reikalų ekspertas.
„Bet galbūt kitais metais? Iki to laiko nusės dulkės dėl įvairių jo iniciatyvų, įskaitant Gazos krizę“, – pridūrė jis.
Daugelis ekspertų mano, kad D. Trumpo pretenzijos į taikdario reputaciją yra perdėtos, ir reiškia susirūpinimą dėl jo politikos „Pirmiausia – Amerika“ („America First“) pasekmių.
„Be bandymo tarpininkauti taikai Gazos (Ruože) matėme politiką, kuri iš tikrųjų prieštarauja (Alfredo) Nobelio ketinimams ir tam, kas parašyta jo testamente, visų pirma dėl tarptautinio bendradarbiavimo, tautų brolybės ir nusiginklavimo skatinimo“, – sakė Nina Graeger, vadovaujanti Oslo taikos tyrimų institutui.
N. Graeger nuomone, D. Trumpo veiksmų, nesuderinamų su Nobelio taikos premijos idealais, sąrašas yra ilgas.
D. Trumpas išvedė JAV iš tarptautinių organizacijų ir daugiašalių sutarčių, pradėjo prekybos karus ir prieš sąjungininkus, ir prieš priešus, grasino jėga atimti Grenlandiją iš Danijos, įsakė Nacionalinei gvardijai įžengti į JAV miestus ir kėsinosi į universitetų akademines laisves bei žodžio laisvę.
„Mes atsižvelgiame į visą vaizdą“, – paaiškino Jorgenas Watne Frydnesas, penkių narių komiteto, skiriančio taikos premiją, pirmininkas.
„Svarbi visa organizacija arba visa to žmogaus asmenybė, tačiau pirmiausia žiūrime į tai, ką jis iš tikrųjų nuveikė taikos labui“, – sakė jis.
Neprieštaringas pasirinkimas?
Šiemet taikos premijai buvo nominuoti 338 asmenys ir organizacijos. Tokie sąrašai 50 metų laikomi paslaptyje.
Kandidatus gali siūlyti dešimtys tūkstančių žmonių, įskaitant visų šalių įstatymų leidėjus ir ministrų kabinetų narius, buvusius laureatus, kai kurių universitetų profesorius ir Nobelio komiteto narius.
2024 metais apdovanojimas atiteko atominės bombos sprogimą išgyvenusių Japonijos žmonių grupei „Nihon Hidankyo“ už pastangas uždrausti branduolinius ginklus.
Šiais metais aiškaus favorito nėra, todėl prieš penktadienio paskelbimą Osle buvo aptarinėjamos kelios pavardės.
Buvo minimi Sudano skubios pagalbos kambariai – savanorių, kurie rizikuodami gyvybe stengiasi pamaitinti ir padėti žmonėms, kenčiantiems nuo karo ir bado, tinklas, Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno našlė Julija Navalnaja ir Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR) – rinkimų priežiūros organizacija.
Pastarųjų metų Nobelio komiteto pasirinkimai rodo, kad „grįžtama prie smulkesnių dalykų, šiek tiek artimesnių klasikinėms taikos idėjoms“, daugiausia dėmesio skiriant „žmogaus teisėms, demokratijai, spaudos laisvei ir moterims“, sakė Norvegijos tarptautinių reikalų instituto direktorius Halvardas Leira.
„Nujausčiau, kad šiais metais galbūt tiesiog būtų pasirinktas ne toks kontroversiškas kandidatas“, – sakė jis.
Nobelio komitetas taip pat galėtų nuspręsti dar kartą patvirtinti savo įsipareigojimą pasaulio tvarkai, kuriai šiuo metu iššūkį meta D. Trumpas, ir skirti premiją Jungtinių Tautų (JT) generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui (Antoniju Guterišui) arba kokiai nors JT institucijai, pavyzdžiui, pabėgėlių reikalų agentūrai UNHCR arba pagalbos palestiniečiams agentūrai UNRWA.
Ji taip pat galėtų apdovanoti tarptautinius teismus, tokius kaip Tarptautinis teisingumo teismas (TTT) ar Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT), arba ginti spaudos laisves, į kurias šiuo metu kėsinamasi, skirdama apdovanojimą Žurnalistų gynimo komitetui (angl. Committee to Protect Journalists) ar organizacijai „Žurnalistai be sienų“ (RSF).
Tačiau Nobelio komitetas gali pasielgti ir taip, kaip jau ne kartą yra pasielgęs – išrinkti visiškai netikėtą laureatą.
