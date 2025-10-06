Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas skelbia, kad Baltuosiuose rūmuose per jo 80-ąjį gimtadienį vyks UFC kova

2025-10-06 11:54 / šaltinis: BNS
2025-10-06 11:54

Per Donaldo Trumpo 80-ąjį gimtadienį Baltuosiuose rūmuose vyks planuota JAV mišrių kovos menų lygos „Ultimate Fighting Championship“ (UFC) kova, pareiškė prezidentas, nors anksčiau buvo skelbta, kad šis plačiai nuskambėjęs renginys įvyks liepos 4-ąją.

Donaldas Trumpas (AP Photo nuotr.)

Per Donaldo Trumpo 80-ąjį gimtadienį Baltuosiuose rūmuose vyks planuota JAV mišrių kovos menų lygos „Ultimate Fighting Championship" (UFC) kova, pareiškė prezidentas, nors anksčiau buvo skelbta, kad šis plačiai nuskambėjęs renginys įvyks liepos 4-ąją.

„Kitų metų birželio 14 dieną surengsime didelę UFC kovą Baltuosiuose rūmuose – prie pat Baltųjų rūmų, Baltųjų rūmų teritorijoje“, – D. Trumpas sakė miniai karinio jūrų laivyno jūreivių didžiulėje laivyno bazėje Norfolke, Virdžinijos valstijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis nepaminėjo, kad birželio 14-oji yra jo gimtadienis arba kad kitais metais jam sukaks 80 metų.

Per savo 79-ąjį gimtadienį šiais metais D. Trumpas surengė karinį paradą, skirtą JAV kariuomenės įkūrimui paminėti.

Rugpjūtį UFC vadovas Dana White'as sakė, kad mišrių kovos menų dvikova Baltuosiuose rūmuose bus surengta kitų metų liepos 4 dieną, kai JAV minės 250-ąsias įkūrimo metines.

D. Trumpas yra nuolatinis svečias dažnai kruvinose UFC varžybose, kuriose kovotojai grumiasi su savo priešininku be suvaržymų kovodami iki pasidavimo arba nokauto.

Tai būtų pirmas toks kartas, kai šis brutalus kovinis sportas atvedamas į JAV politinės valdžios centrą.

Per spaudos konferenciją, kuri buvo paskelbta UFC „YouTube“ kanale, D. White'as teigė, kad kitų metų pradžioje „pradėsime rengti Baltųjų rūmų programą, kuri, pasakysiu jums jau dabar, bus pati didžiausia kova, kada nors surengta per visą šios kompanijos istoriją“.

UFC yra didžiausia ir sėkmingiausia organizacija sparčiai augančiame mišrių kovos menų pasaulyje, kuris yra kovos menų disciplinų, tokių kaip džiudžitsu, kikboksas, boksas ir imtynės, mišinys.

Kovos vyksta ringe, vadinamame aštuonkampiu, kurį riboja grandininė tvora.

Su keliomis išimtimis, pavyzdžiui, dėl akių draskymo, kovotojams vyrams ir moterims leidžiama naudoti beveik bet kokią techniką, kad užpultų priešininką.

Dėl šios sporto šakos populiarumo tarp jaunų vyrų – svarbios demografinės grupės 2024-ųjų JAV prezidento rinkimuose – ir ilgalaikių D. Trumpo ryšių su UFC prezidentas nuolat lankosi kai kuriose iš didžiausią dėmesį prikaustančių varžybų, kur jis sutinkamas su ovacijomis.

Dėl savo žiauraus pobūdžio ir didelio traumų skaičiaus šis populiarėjantis sportas yra prieštaringai vertinamas, o gydytojai pabrėžia kovotojų, kurie nuolat gauna smūgius į galvą, smegenų pažeidimo galimybę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpo administracija JAV miestus vadina karo zonomis
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas: po JAV smūgių prie Venesuelos „laivelių nebeliko“
D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas ragina Gazos Ruožo taikos derybose „judėti greitai“ (1)
Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Trumpas apie Putino pasiūlymą: „Man tai skamba kaip gera idėja“ (23)

