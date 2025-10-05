Trumpas davė įsakymą dislokuoti karius Čikagoje

Krizę visoje šalyje toliau aštrina D. Trumpo vis labiau militarizuota kova su nusikalstamumu ir migracija, kuriai priešinasi opozicijoje esantys demokratai, kaltinantys jį autoritariniu valdžios užgrobimu.
„Prezidentas Trumpas įgaliojo 300 nacionalinės gvardijos karių saugoti federalinius pareigūnus ir turtą (Čikagoje – ELTA)“, – savo pareiškime sakė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Abigail Jackson po kelių savaičių respublikonų grasinimų nusiųsti karius į miestą nepaisant vietos lyderių norų.
„Prezidentas Trumpas nebus abejingas visiškam įstatymų nepaisymui, kuris kamuoja Amerikos miestus“, – pridūrė ji.
Ilinojaus valstijos senatorius Dickas Durbinas šį veiksmą pavadino „gėdingu mūsų šalies istorijos etapu.“
„Prezidentas nesiekia kovoti su nusikalstamumu. Jis siekia sėti baimę“, – pridūrė senatorius.
Po kariuomenės dislokavimo Los Andžele ir Vašingtone Čikaga ir Portlandas tapo naujausiais D. Trumpo administracijos reidų taikiniais.
Tokių reidų metu kaukėti ir ginkluoti vyrai skiriamaisiais ženklais nepažymėtais automobiliais ir šarvuotomis transporto priemonėmis vykdo operacijas gyvenamuosiuose rajonuose ir verslo įmonėse, sukeldami vietos gyventojų protestus.
D. Trumpas Portlandą ne kartą vadino „karu nuniokotu“ ir smurtinių nusikaltimų apimtu miestu, tačiau šeštadienio teismo nutartyje apygardos teisėja Karin Immergut rašė, kad „prezidento sprendimas paprasčiausiai neturėjo jokio ryšio su faktais“.
Nors mieste buvo užfiksuoti pavieniai išpuoliai prieš federalinius pareigūnus ir turtą, D. Trumpo administracija, teisėjos teigimu, nesugebėjo įrodyti, „kad šie smurto epizodai buvo organizuoto bandymo nuversti visą valdžią dalis“, todėl ji išleido laikinąją apribojančią nutartį.
Anot K. Immergut, protestai Portlande nekelia „maišto pavojaus“, o su tokiais incidentais gali susitvarkyti įprastinės teisėsaugos pajėgos.
Šią nutartį pagyrė Oregono senatorius Ronas Wydenas.
„Pergalė patvirtina tai, ką oregoniečiai ir taip žino: mums nereikia ir mes nenorime, kad Donaldas Trumpas provokuotų smurtą, dislokuodamas federalines pajėgas mūsų valstijoje“, – sakė senatorius.
Baltųjų rūmų administracijos vadovo pavaduotojas Stephenas Milleris savo ruožtu socialinėse medijose parašė, kad teisėjo nutartis yra „teisinis maištas“, ir apkaltino Oregono vietos lyderius „organizuotu teroristiniu išpuoliu prieš federalinę valdžią“.
Operacija „Pusiaukelės blicas“
Anksčiau šeštadienį Čikagoje federalinis pareigūnas pašovė vairuotoją, nes teisėsaugos pareigūnai buvo „apsupti dešimties automobilių“, pranešė Vidaus saugumo departamentas.
„Pareigūnai negalėjo pajudinti savo transporto priemonių ir iš jų išlipti. Viena iš vairuotojų, kuri taranavo teisėsaugos transporto priemonę, buvo ginkluota pusiau automatiniu ginklu“, – pareiškime sakė Vidaus saugumo departamento sekretorės pavaduotoja Tricia McLaughlin.
„Teisėsaugos pareigūnai buvo priversti panaudoti ginklą ir šauti į ginkluotą JAV pilietę“, – sakė ji.
Naujienų agentūra AFP negalėjo nepriklausomai patvirtinti departamento pateikiamos šio įvykio versijos.
Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) teigimu, vairuotoja „pati nuvažiavo į ligoninę, kad jai būtų suteikta pagalba dėl sužalojimų“, tačiau Čikagos ugniagesių departamento atstovas Larry Merritt laikraščiui „Sun-Times“ sakė, kad ji buvo rasta pakankamai neblogos būklės ir nuvežta į vietos ligoninę.
T. McLaughlin taip pat apkaltino Čikagos policiją „palikus šaudynių vietą“, nes pareigūnai esą atsisakė „padėti mums užtikrinti saugumą šioje teritorijoje“.
Čikagos policija vietos televizijos kanalui „Fox 32“ sakė, kad pareigūnai į įvykį sureagavo, bet jų departamentas tyrime nedalyvauja.
„Šias šaudynes tiria federalinės institucijos“, – pridūrė vietos policija.
Po šaudynių susirinkę protestuotojai, skandavę „ICE, namo!“, buvo pasitikti ašarinėmis dujomis ir pipirinėmis kulkomis, dėl to jie laikinai išsiskirstė, bet vėliau vėl susirinko, pranešė „Sun-Times“.
Protestuotojai išsiskirstė federaliniams agentams palikus įvykio vietą.
D. Trumpo operacija „Pusiaukelės blicas“ Čikagoje pradėta praėjusį mėnesį, o šeštadienio šūviai nėra pirmas kartas, kai federaliniai agentai atidengia ugnį.
Vidaus saugumo departamento atstovų teigimu, ICE pareigūnai rugsėjo 12 d. per eismo dalyvių kontrolės reidą nušovė 38-erių imigrantą Silverio Villegasą Gozalezą, kurį po to apkaltino bandymu pabėgti iš įvykio vietos ir ICE pareigūno vilkimu automobiliu.
