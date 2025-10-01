Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą su „Pfizer“, dėl kurio esą sumažės tam tikrų vaistų kainos

2025-10-01 14:31 / šaltinis: BNS
2025-10-01 14:31

Donaldo Trumpo administracija antradienį pagal susitarimą su „Pfizer“ trejiems metams atidėjo planuojamų muitų taikymą farmacijos milžinei, kuri savo ruožtu savo noru sumažins tam tikrų vaistų, kurie nebuvo konkrečiai nurodyti, kainas Jungtinėse Valstijose.

EVA per kelias savaites priims sprendimą dėl „Pfizer“ geriamojo preparato nuo COVID-19 (nuotr. SCANPIX)

Donaldo Trumpo administracija antradienį pagal susitarimą su „Pfizer“ trejiems metams atidėjo planuojamų muitų taikymą farmacijos milžinei, kuri savo ruožtu savo noru sumažins tam tikrų vaistų, kurie nebuvo konkrečiai nurodyti, kainas Jungtinėse Valstijose.

0

JAV prezidentas nepateikė daug informacijos apie tai, kokie ar kiek vaistų buvo įtraukta į susitarimą.

D. Trumpas siekia su vaistų gamintojais sudaryti susitarimus dėl „didžiausio palankumo režimo“ kainodaros, pagal kuriuos farmacijos bendrovės JAV nustatomas kainas susietų su mažiausiomis vaistų kainomis, kurias moka kitos turtingos šalys.

Baltieji rūmai taip pat pranešė, kad atidarys interneto svetainę „TrumpRx“, kurioje vartotojai galės tiesiogiai įsigyti kai kuriuos vaistus su nuolaida.

„Pfizer“ generalinis direktorius Albertas Bourla (Albertas Burla), kaip ir D. Trumpas, susitarimą pavadino dideliu laimėjimu, nors jo bendrovės paskelbtas pareiškimas buvo lygiai taip pat nekonkretus.

Tuo metu D. Trumpas taip pat sakė, kad „Pfizer“ sutiko „investuoti 70 mlrd. JAV dolerių (59,7 mlrd. eurų) į gamybos perkėlimą“ į Jungtines Valstijas.

Nepriklausomas senatorius Bernie Sandersas pirmadienį paskelbtame pranešime pažymėjo, kad D. Trumpo pastangos vaistų kainų mažinimo klausimu „pateko į naujienų antraštes“, bet „mažai ką davė“.

