Suomijos prezidentas: Trumpas pasirengęs pataikyti Putinui į silpniausią vietą

„Kadangi morkos rusams retai veikia, jis perėjo prie lazdos. Dabar belieka klausimas – kokio dydžio ji bus“, – Helsinkyje žurnalistams, tarp jų „Politico“, sakė Stubbas.
Tvirtas Ukrainos rėmėjas Stubbas pridūrė, kad pastarosiomis savaitėmis jį labai sustiprino vieša Putino kritika, sklindanti iš Trumpo ir kitų JAV administracijos atstovų.
Jo požiūris išsiskiria iš skepticizmo, tvyrančio Briuselyje ir kai kuriose Europos sostinėse, kur dalis politikų Trumpo pareiškimus, kad Ukraina gali „atsikovoti“ visą savo teritoriją, vertino kaip tuščius žodžius.
Tačiau Stubbas turi daugiau patikimumo aiškindamas Trumpo veiksmus, nes yra su juo užmezgęs asmeninį ryšį golfu – sportu, kurį abu itin mėgsta. Paklaustas, kokią „lazdą“ Trumpas pasirinktų Putino atžvilgiu, Stubbas juokais atsakė, jog tai galėtų būti „driveris“.
„Prezidentas Trumpas, jei ne visą parą, tai bent kasdien dirba, kad užbaigtų karą“, – sakė Stubbas. – „Jis turi 14 lazdų savo krepšyje.“
Atsakė, kokie galimi griežtesni veiksmai prieš Rusiją
Jo teigimu, tarp galimų veiksmų – dar griežtesnės sankcijos, įskaitant antrines, didesni muitai ir net didesnis JAV ginklų arsenalo, galinčio smogti giliai Rusijos teritorijoje, panaudojimas.
„Nebūtina skaityti „The Art of the Deal“, kad suprastum, kaip prezidentas Trumpas derasi. Jo metodai netradiciniai, bet gana rezultatyvūs“, – sakė Stubbas.
Apibūdindamas save kaip „realistišką optimistą“, jis paragino Ukrainos rėmėjus išlikti kantriais:
„Turėjau galimybę pastaraisiais mėnesiais gana artimai dirbti su prezidentu Trumpu. Galbūt optimizmas kartais yra intuicija, bet man atrodo, kad faktai rodo – judame geresne kryptimi.“
Kalbėdamas apie Europos vaidmenį, Stubbas aiškiai palaikė Ukrainos narystės ES spartinimą, apeinant Vengrijos premjero Viktoro Orbano veto:
„Bet kokį sprendimų priėmimo mechanizmą, suteikiantį daugiau lankstumo ir mažiau galimybių blokuoti, sveikinu. Ypač Ukrainos klausimu. Visada sakau: niekada nevertinkite per menkai Europos Komisijos ir Tarybos teisininkų kūrybiškumo – jie visada suras sprendimą. Ukrainos narystė ES yra strategiškai svarbi. Kuo greičiau tai įvyks, tuo geriau.“
