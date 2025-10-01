Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Suomijos prezidentas: Trumpas pasirengęs pataikyti Putinui į silpniausią vietą

2025-10-01 08:50 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Agota Beresnevičiūtė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-01 08:50

Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, garsėjantis gerais santykiais su Donaldu Trumpu po bendrų golfų partijų, mano, kad tai tik laiko klausimas, kada Amerika smogs Rusijos vadovui Vladimirui Putinui ten, kur jam labiausiai skaudės.

Suomijos prezidentas: Trumpas nebetylės – artėja smūgis, kurio Putinas labiausiai bijo (nuotr. SCANPIX)

Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, garsėjantis gerais santykiais su Donaldu Trumpu po bendrų golfų partijų, mano, kad tai tik laiko klausimas, kada Amerika smogs Rusijos vadovui Vladimirui Putinui ten, kur jam labiausiai skaudės.

REKLAMA
4

„Kadangi morkos rusams retai veikia, jis perėjo prie lazdos. Dabar belieka klausimas – kokio dydžio ji bus“, – Helsinkyje žurnalistams, tarp jų „Politico“, sakė Stubbas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tvirtas Ukrainos rėmėjas Stubbas pridūrė, kad pastarosiomis savaitėmis jį labai sustiprino vieša Putino kritika, sklindanti iš Trumpo ir kitų JAV administracijos atstovų.

REKLAMA
REKLAMA

Jo požiūris išsiskiria iš skepticizmo, tvyrančio Briuselyje ir kai kuriose Europos sostinėse, kur dalis politikų Trumpo pareiškimus, kad Ukraina gali „atsikovoti“ visą savo teritoriją, vertino kaip tuščius žodžius.

REKLAMA

Tačiau Stubbas turi daugiau patikimumo aiškindamas Trumpo veiksmus, nes yra su juo užmezgęs asmeninį ryšį golfu – sportu, kurį abu itin mėgsta. Paklaustas, kokią „lazdą“ Trumpas pasirinktų Putino atžvilgiu, Stubbas juokais atsakė, jog tai galėtų būti „driveris“.

Prezidentas Trumpas, jei ne visą parą, tai bent kasdien dirba, kad užbaigtų karą“, – sakė Stubbas. – „Jis turi 14 lazdų savo krepšyje.“

REKLAMA
REKLAMA

Atsakė, kokie galimi griežtesni veiksmai prieš Rusiją

Jo teigimu, tarp galimų veiksmų – dar griežtesnės sankcijos, įskaitant antrines, didesni muitai ir net didesnis JAV ginklų arsenalo, galinčio smogti giliai Rusijos teritorijoje, panaudojimas.

„Nebūtina skaityti „The Art of the Deal“, kad suprastum, kaip prezidentas Trumpas derasi. Jo metodai netradiciniai, bet gana rezultatyvūs“, – sakė Stubbas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Apibūdindamas save kaip „realistišką optimistą“, jis paragino Ukrainos rėmėjus išlikti kantriais:

„Turėjau galimybę pastaraisiais mėnesiais gana artimai dirbti su prezidentu Trumpu. Galbūt optimizmas kartais yra intuicija, bet man atrodo, kad faktai rodo – judame geresne kryptimi.“

Kalbėdamas apie Europos vaidmenį, Stubbas aiškiai palaikė Ukrainos narystės ES spartinimą, apeinant Vengrijos premjero Viktoro Orbano veto:

„Bet kokį sprendimų priėmimo mechanizmą, suteikiantį daugiau lankstumo ir mažiau galimybių blokuoti, sveikinu. Ypač Ukrainos klausimu. Visada sakau: niekada nevertinkite per menkai Europos Komisijos ir Tarybos teisininkų kūrybiškumo – jie visada suras sprendimą. Ukrainos narystė ES yra strategiškai svarbi. Kuo greičiau tai įvyks, tuo geriau.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
To pasaulis nesitikėjo: Trumpas kirto Putinui – kuo tai baigsis? (108)
D. Trumpas JT Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje (nuotr. SCANPIX)
Kelloggas: Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją (14)
Suomijos prezidentas giria Trumpą: „Jis yra labai rimtas“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Suomijos prezidentas giria Trumpą: „Jis yra labai rimtas“ (4)
Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)
Trumpas užsipuolė Europą (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
mldc suomiai
mldc suomiai
2025-10-01 08:59
parodė kacapams 1939m. šlapią vietą
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų