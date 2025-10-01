Situacija Zaporižios atominėje elektrinėje kritinė
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pranešė, kad Rusijos okupuota Zaporižios atominė elektrinė jau septintą dieną yra atjungta nuo elektros tinklo, perspėdamas apie galimą „kritinę“ situaciją, rašo „The Guardian“.
Tai ilgiausias elektrinės atjungimas nuo tada, kai Rusija užpuolė ir užėmė šią, didžiausią Europoje, branduolinę jėgainę.
Zelenskio teigimu, Rusijos apšaudymas neleidžia atkurti elektros linijos, būtinos reaktoriams aušinti ir išvengti branduolinės avarijos.
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi sakė, kad organizacija dirba su abiem pusėmis, siekdama atkurti išorinį elektros tiekimą. Pasak jo, kol veikia dyzeliniai generatoriai, kurie teikia avarinę elektrą, pavojaus iš karto nėra, tačiau tai nėra tvari situacija branduolinės saugos požiūriu.
Savo vakaro kreipimesi Zelenskis pridūrė, kad vienas iš dyzelinių generatorių, tiekiančių avarinę energiją, jau sugedo.
„Tai jau septinta diena. Tokių ekstremalių situacijų Zaporižios elektrinėje dar nebuvo. Padėtis kritinė. Rusijos apšaudymas atjungė elektrinę nuo tinklo“, – sakė Zelenskis.
Charkive naktį griaudėjo sprogimai: kilo dideli gaisrai, yra nukentėjusiųjų
Naktį iš spalio 1-osios Charkive nugriaudėjo keli sprogimai. Miestą Rusija atakavo bombomis ir balistinėmis raketomis.
Apie 1:50 val. Charkivo regione buvo paskelbtas oro pavojus. Oro pajėgos pranešė apie paleistas valdomas aviacines bombas, rašo „Kanalas 24“.
01:57 val. pasirodė informacija apie priešų balistinių raketų grėsmę iš Briansko, vėliau ir iš Kursko.
Tuo pačiu metu Oro pajėgos perspėjo, kad link Charkivo skrenda KAB (valdomoji aviacinė bomba). Per kelias kitas minutes pasirodė bent keturi pranešimai apie dideliu greičiu judančius taikinius, artėjančius link miesto.
Miestą sudrebino virtinė sprogimų.
Charkivas patyrė kombinuotą ataką. Be to, užfiksuoti balistinių raketų paleidimai į Charkivą ir jo priemiesčius, – 02:07 val. pranešė meras Terechovas.
02:17 val. užfiksuoti nauji KAB paleidimai Charkivo kryptimi.
Pasak mero, yra pirminės informacijos apie du sužeistus žmones po smūgio Kyjivo rajonui. Vietiniai „Telegram“ kanalai praneša apie kilusį gaisrą mieste.
02:23 val. Charkive vėl nugriaudėjo keli sprogimai.
02:31 val. Terechovas kreipėsi į charkiviečius. Jis paragino gyventojus likti slėptuvėse, nes vėl kyla grėsmė.
02:36 val. Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olegas Synegubovas pranešė, kad po priešo smūgio Saltivo rajone kilo gaisras.
Terechovas patikslino, kad po KAB smūgių Saltivo ir Kyjivo rajonuose buvo sunaikinti privatūs namai, garažai, kilo gaisrai.
Gaisras taip pat kilo vienoje miesto turgavietėje. Didelis gaisras užfiksuotas ir garažų kooperatyvo teritorijoje.
03:15 val. duomenimis, žinoma apie 5 nukentėjusius.