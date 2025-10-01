„Trumpas suprato, kad Putinas yra nepatikimas derybininkas“: Ukrainos politikas paaiškino, kas laukia Rusijos

Atsakydamas į klausimą apie JAV prezidento leidimą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms smogti giliai į Rusijos teritoriją, F. Venislavskis pažymėjo, kad Ukraina tokius smūgius šiuo metu vykdo naudodama savo gamybos ginklus, rašo „Unian“.
Parlamentaras pridūrė, jog rekomenduotų palaukti „amerikietiškos gamybos ginklų, kurie leistų mums smogti tūkstančio ar net dviejų tūkstančių kilometrų atstumu“.
„Putinas yra nepatikimas derybininkas“
„Preliminariai – taip, pokalbiai vyko per Ukrainos prezidento susitikimą su Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu. Prezidentas Trumpas suprato, kad Putinas, kaip agresyvios, teroristinės valstybės lyderis, yra visiškai nepatikimas derybininkas. Vienintelis dalykas, galintis priversti jį pakeisti savo požiūrį karo metu, yra smūgiai, kurie yra labai tikslūs, tolimi ir nukreipti į teisėtus karinius taikinius giliai Rusijos teritorijoje“, – sakė F. Venislavskis.
Jis pabrėžė, kad dabartiniai smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms kelia didelį nepasitenkinimą Rusijos viduje, nes jaučiamas degalų trūkumas.
„Jei tikrai gausime ginklus, galinčius smogti kelių šimtų ar tūkstančio kilometrų atstumu, tai iš esmės pakeis jėgų pusiausvyrą ir, esu įsitikinęs, privers Rusijos valdžią sėsti prie derybų stalo bei susitarti dėl karo pabaigos teisingomis sąlygomis“, – teigė parlamentaras.
Tuo pat metu jis pridūrė, kad kol ši ginkluotė dar neįtraukta į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų arsenalą, tai tebėra planai.
„Todėl palaukime, kol juos gausime, kol mūsų ginkluotosios pajėgos juos pirmą kartą panaudos – tada galėsime daryti tam tikras išvadas ir optimistiškiau žiūrėti į mūsų kovos už nepriklausomybę tęsinį“, – reziumavo F. Venislavskis.
