Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Danijoje, patyrusioje dronų antskrydžius, ES vadovai renkasi aptarti gynybos reikalų

2025-10-01 14:11 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 14:11

Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen trečiadienį pareiškė, kad Europa turi aktyviau reaguoti į Rusijos vykdomą „hibridinį karą“ po to, kai neatpažintų bepiločių orlaivių skrydžiai ir daugybė oro erdvės pažeidimų sukėlė nerimą Europos Sąjungos narėms.

Europos Sąjunga BNS Foto

Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen trečiadienį pareiškė, kad Europa turi aktyviau reaguoti į Rusijos vykdomą „hibridinį karą“ po to, kai neatpažintų bepiločių orlaivių skrydžiai ir daugybė oro erdvės pažeidimų sukėlė nerimą Europos Sąjungos narėms.

REKLAMA
0

„Tikiuosi, kad dabar visi pripažįsta, jog vyksta hibridinis karas, – sakė M. Frederiksen prieš ES vadovų susitikimą Kopenhagoje. – Žvelgiant iš Europos perspektyvos, yra tik viena šalis, kuri nori mums grasinti, ir tai yra Rusija – todėl mums reikia labai stipraus atsako“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Danijoje, kuri rotacine tvarka pirmininkauja ES Tarybai, trečiadienį vyksta ES aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame aptariamas Europos gynybos stiprinimas, įskaitant „dronų sieną“, taip pat Ukrainos finansinė padėtis.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl viršūnių susitikimo šalyje tūkstančiai policijos pareigūnų yra padidintos parengties, uždrausta skraidinti civilinius dronus, o NATO sąjungininkės – nuo JAV iki Ukrainos – atsiuntė pastiprinimą – kovos su dronais technologijas bei atitinkamų specialistų.

REKLAMA

Keturi esminiai projektai

Trečiadienio diskusija yra naujausias ES žingsnis siekiant pasirengti galimam karui su Rusija iki 2030 metų, nes pasigirsta perspėjimų, kad Maskva artimiausiais metais gali pradėti puolimą.

Vadovai sieks parengti veiksmų planą, kaip spręsti svarbiausius Europos gynybos poreikius, nes, valdant prezidentui Donaldui Trumpui, pasitikėjimas JAV parama mažėja.

REKLAMA
REKLAMA

27 valstybių blokas jau parengė 150 mlrd. eurų paskolų schemą, skirtą padėti finansuoti išlaidas gynybai, o didžioji dalis turėtų atitekti rytinėms bloko šalims.

Briuselis pasiūlė šalims dabar susivienyti keturiems esminiams projektams – dronų sienai, rytinio flango apsaugai, priešraketinei gynybai ir kosminiam „skydui“.

Finansinė parama Ukrainai

Tačiau kol ES siekia pasirengti galimam būsimam karui, svarbus ir skubus klausimas – kaip padėti finansuoti Ukrainą, toliau kovojančią su Maskvos invazija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Putinas nori, kad mes kalbėtume apie save, o ne apie Ukrainą, ne apie pagalbą Ukrainai, ne apie tai, kaip atremti Rusiją Ukrainoje“, – interviu AFP aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse sakė Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas.

Lyderiai svarstys Briuselio pasiūlymą panaudoti įšaldytas Rusijos centrinio banko lėšas naujai 140 mlrd. eurų paskolai Kyjivui finansuoti.

REKLAMA

Šiam siekiui gali pasipriešinti Belgija, kurioje laikoma didžioji dalis turto, tačiau manoma, kad tai labai svarbu siekiant padėti Kyjivui sumažinti gresiantį biudžeto deficitą.

Kadangi JAV parama Ukrainai, valdant D. Trumpui, išseko, praėjusią savaitę šį planą parėmė įtakingas derybų dalyvis, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.

Problemos dėl stojimo derybų

Be finansinės paramos, pareigūnai taip pat bando išlaikyti Kyjivo siekį įstoti į ES, nepaisant Vengrijos lyderio Viktoro Orbano blokavimo.

REKLAMA

Rusijai draugiškas V. Orbanas naudojasi savo veto teise, kad sustabdytų derybų su Ukraina pažangą.

Viršūnių susitikimui pirmininkaujantis Europos Vadovų Tarybos vadovas Antonio Costa ragina pritarti planui, pagal kurį šalys negalėtų vetuoti kiekvieno naujo derybų etapo.

„Nė vienas lyderis iki šios dienos neatsakė į šią idėją visišku „ne“, visiškai neigiamai“, – sakė ES pareigūnas.

Tačiau panašu, kad tai būtų sudėtinga įgyvendinti ir tam reikėtų V. Orbano bei visų kitų lyderių pritarimo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Neatpažinti dronai Danijoje: Rusija kratosi atsakomybės (nuotr. SCANPIX)
Po dronų incidentų Danijoje ES vadovai planuoja stiprinti gynybą
Dronas „Gerbera“ (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Paaiškėjo, ką radarai iš tiesų mato virš Lietuvos: paukštis ar priešo dronas? (15)
Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)
„Apnuodytas Rusijos propaganda“: Ukraina atkirto Orbanui po jo pareiškimo apie dronus (27)
Provokacija ar atsitiktinumas? NATO ginčijasi dėl Rusijos pažeistos Estijos oro erdvės (nuotr. SCANPIX)
Provokacija ar atsitiktinumas? NATO ginčijasi dėl Rusijos pažeistos Estijos oro erdvės (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų