  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Prancūzija tiria naftos tanklaivį, susijusį su įtartinais dronais Danijoje

2025-10-01 14:09 / šaltinis: BNS
2025-10-01 14:09

Prancūzijos valdžios institucijos trečiadienį pranešė, kad atlieka tyrimą dėl Atlante prie pakrantės inkarą išmetusio naftos tanklaivio „Boracay“, kuris, kaip įtariama, yra Rusijos slapto „šešėlinio laivyno“ dalis.

Prancūzijos vėliava BNS Foto

0

Su Benino vėliava plaukiojantis laivas, pastatytas 2007 metais ir dar žinomas pavadinimu „Pushpa“, jau kelias dienas stovi išmetęs inkarą prie Sen Nazero miesto Vakarų Prancūzijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Maskva kaltinama tuo, kad naudojasi senstančių tanklaivių „šešėliniu laivynu“ siekdama išvengti sankcijų, kurias Vakarų sąjungininkės įvedė dėl Rusijos invazijos į Ukrainą.

Kelios Vakarų šalys ir Europos Sąjunga (ES) taip pat įvedė sankcijas ir tiesiogiai minimam laivui.

Bresto prokuratūra pranešė, kad pradėjo tyrimą gavusi Prancūzijos karinio jūrų laivyno pranešimą.

Specializuotos interneto svetainės „The Maritime Executive“ duomenimis, laivas gali būti susijęs su paslaptingais dronų skrydžiais, rugsėjį trikdžiusiais oro eismą Danijoje.

„The Maritime Executive“ teigė, kad tanklaivis „Boracay“ ir keli kiti laivai galėjo būti naudojami kaip paleidimo platformos arba valstybės institucijų klaidinimui.

Prancūzijos Atlanto jūrų prefektūros atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad ji neseniai Bresto prokurorui pateikė pranešimą dėl „Boracay“, įtariamo pažeidus įstatymus.

„Vyksta tyrimas“, – nurodė atstovas, atsisakydamas atskleisti bet kokias detales.

Bresto prokuroras Stephane'as Kellenbergeris (Stefanas Kelenbergeris) AFP sakė, kad tyrimas pradėtas dėl įgulos „nesugebėjimo patvirtinti laivo valstybės“ ir atsisakymo bendradarbiauti.

Jūrų eismo stebėjimo svetainės duomenimis, tanklaivis rugsėjo 20 dieną išplaukė iš Rusijos Primorsko uosto netoli Sankt Peterburgo ir spalio 20 dieną turėjo atplaukti į Vadinarą Indijos šiaurės vakaruose.

Nuo rugsėjo 22 dienos visoje Danijoje, taip pat ir virš karinių objektų, buvo pastebėta dronų; dėl jų trumpam buvo uždaryti keli oro uostai ir iki penktadienio uždrausti visi civilinių dronų skrydžiai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

