Prancūzija tiria naftos tanklaivį, susijusį su įtartinais dronais Danijoje

Su Benino vėliava plaukiojantis laivas, pastatytas 2007 metais ir dar žinomas pavadinimu „Pushpa“, jau kelias dienas stovi išmetęs inkarą prie Sen Nazero miesto Vakarų Prancūzijoje.
Maskva kaltinama tuo, kad naudojasi senstančių tanklaivių „šešėliniu laivynu“ siekdama išvengti sankcijų, kurias Vakarų sąjungininkės įvedė dėl Rusijos invazijos į Ukrainą.
Kelios Vakarų šalys ir Europos Sąjunga (ES) taip pat įvedė sankcijas ir tiesiogiai minimam laivui.
Bresto prokuratūra pranešė, kad pradėjo tyrimą gavusi Prancūzijos karinio jūrų laivyno pranešimą.
Specializuotos interneto svetainės „The Maritime Executive“ duomenimis, laivas gali būti susijęs su paslaptingais dronų skrydžiais, rugsėjį trikdžiusiais oro eismą Danijoje.
„The Maritime Executive“ teigė, kad tanklaivis „Boracay“ ir keli kiti laivai galėjo būti naudojami kaip paleidimo platformos arba valstybės institucijų klaidinimui.
Prancūzijos Atlanto jūrų prefektūros atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad ji neseniai Bresto prokurorui pateikė pranešimą dėl „Boracay“, įtariamo pažeidus įstatymus.
„Vyksta tyrimas“, – nurodė atstovas, atsisakydamas atskleisti bet kokias detales.
Bresto prokuroras Stephane'as Kellenbergeris (Stefanas Kelenbergeris) AFP sakė, kad tyrimas pradėtas dėl įgulos „nesugebėjimo patvirtinti laivo valstybės“ ir atsisakymo bendradarbiauti.
Jūrų eismo stebėjimo svetainės duomenimis, tanklaivis rugsėjo 20 dieną išplaukė iš Rusijos Primorsko uosto netoli Sankt Peterburgo ir spalio 20 dieną turėjo atplaukti į Vadinarą Indijos šiaurės vakaruose.
Nuo rugsėjo 22 dienos visoje Danijoje, taip pat ir virš karinių objektų, buvo pastebėta dronų; dėl jų trumpam buvo uždaryti keli oro uostai ir iki penktadienio uždrausti visi civilinių dronų skrydžiai.
