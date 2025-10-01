Gaelis Monfilsas pranešė apie paskutinį karjeros sezoną: „Gyvenimas per trumpas, kad reikėtų kažko gailėtis“

Buvusi 6-oji pasaulio raketė su tenisu žada atsisveikinti 2026 m. ATP 1000 serijos turnyro Paryžiuje (Prancūzija) metu. Tuo metu G. Monfilsui jau bus suėję 40 metų.
„Gyvenimas per trumpas, kad reikėtų kažko gailėtis. Tai, ką jaučiu, yra dėkingumas – man velniškai pasisekė, jog turėjau galimybę žaisti teniso aukso amžiuje kartu su kai kuriomis didžiausiomis mūsų sporto istorijos legendomis: Federeriu, Nadaliu, Djokovičiumi, Murray'umi. Galimybė paversti savo aistrą profesija yra privilegija, kurią branginau kiekvieno mačo ir kiekvienos akimirkos metu per savo 21 metų karjerą.
Nors buvau arti, niekada nelaimėjau „Didžiojo kirčio“ turnyro per savo karjerą. Neapsimetinėsiu, kad tikiuosi tai padaryti per ateinančius metus. Naujoji žaidėjų karta jau čia ir tikiuosi, kad jie mėgausis savo laiku kortuose tiek pat, kiek aš mėgavausi pastaruosius du dešimtmečius“, – rašė G. Monfilsas.
I’ve got something to share with you. pic.twitter.com/pBGh58O6pg— Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 1, 2025
Prancūzas dėkojo savo žmonai Ukrainos tenisininkei Elinai Svitolinai, jų dukrelei, šeimos nariams, draugams, treneriams, agentui, Prancūzijos teniso federacijai, kolegoms tenisininkams ir visiems sirgaliams.
Dar 2004 m. profesionaliai žaisti pradėjęs G. Monfilsas laimėjo 13 ATP turo vienetų turnyrų (3 – ATP 500 ir 10 – ATP 250). Per karjerą prancūzas bent sykį nugalėjo tokias legendas kaip Rogeris Federeris, Rafaelis Nadalis, Andy Murray‘us. G. Monfilsui iš jo kartos legendų niekaip nepavyko įveikti tik Novako Djokovičiaus (tarpusavio mačų rezultatas 0-20). Pernai prancūzas sugebėjo nugalėti ir naujosios kartos žvaigždę Carlosą Alcarazą.
„Didžiojo kirčio“ turnyruose G. Monfilsas 2 kartus pasiekė pusfinalį, olimpinėse žaidynėse du kartus žaidė ketvirtfinalyje. ATP ture prancūzas yra laimėjęs 583 mačus ir uždirbęs beveik 24,5 mln. JAV dolerių.
